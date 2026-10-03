La desconocida profesión de Nataly Núñez antes de llegar como tentadora VIP de ‘LIDLT 11’

La isla de las tentaciones 03 octubre 2026

De las solteras de 'La isla de las tentaciones' se conoce lo que muestran en sus redes, pero algunas, como Nataly Núñez, tienen una profesión inesperada

'La isla de las tentaciones' es el programa al que acuden las parejas que quieren reforzar su amor y ver si la confianza que hay entre ellos es suficiente o siempre fue una ilusión, un espejismo. Esto es posible porque las parejas acuden con la firme intención de ponerse a prueba, de poner de su parte para que el programa pueda funcionar, pero también porque los solteros y solteras se encargan de que la tentación exista. Entre los tentadores y tentadoras no es raro que haya rostros conocidos. Algunos de ellos son participantes de ediciones anteriores cuyas parejas no sobrevivieron a la tentación, otros son solteros que ya han probado la experiencia y regresan ya sabiendo cómo funciona el programa y cuáles son las herramientas que les funcionan para poner a las parejas en un dilema.

Nataly Núñez está entre las segundas, ella fue una de las tentaciones de la octava edición del programa y ahora ha regresado a República Dominicana con la firme intención de vivir una experiencia completamente diferente, conocer gente nueva y disfrutar del tiempo que pueda pasar en la villa. Si por el camino encuentra a alguien que se deje tentar y que le resulte una tentación, mejor que mejor. La desconocida profesión de Nataly Núñez Cuando llegó a la octava edición de 'La isla de las tentaciones', lo hizo poniendo las cartas sobre la mesa. En su presentación se definió claramente como "la tentación de los futbolistas", pero también dejó claro que "detrás de mi carita de ángel, hay una colita de diabla". Llegaba desde Barcelona y lo hacía con la firme intención de darle una oportunidad a una experiencia que puede suponer un gran cambio en la vida de quienes participan en el programa.

Es bastante frecuente que quienes se hacen más conocidos o consiguen el cariño del público durante su paso por el programa puedan aprovechar las oportunidades laborales que surgen, normalmente relacionadas con el mundo de la publicidad o de las redes sociales. No son pocos los que se han ido labrando una carrera como creadores de contenido después de haberse dado a conocer en este formato. Es probable que Nataly sume seguidores en sus redes y eso le permita cambiar de vida, pero ella, antes de presentarse al programa, ya tenía una profesión, que no todo el mundo conoce y que nada tiene que ver con el mundo de la moda o las influencers: ella es técnica de transporte internacional. Quien desempeña esta profesión suele ser responsable de coordinar, planificar y supervisar los envíos de mercancías entre distintos países, asegurándose de que lleguen a su lugar de destino de manera segura y cumpliendo con las normas. No solo se encargan de seleccionar las mejores rutas y más adecuadas, también negocian con proveedores y operadores y se encargan de solucionar todos los papeleos y requisitos necesarios para que no exista ningún problema. El paso de Nataly por 'La isla de las tentaciones' Nataly optó por dejar apartada esta profesión y darle una oportunidad a 'La isla de las tentaciones'. En la primera edición en la que participó, tuvo una especial conexión con Joel, que había llegado para poner a prueba su relación con Andrea. La pareja se entendía y se llevaban muy bien, la tensión entre ellos era cada vez más intensa hasta que finalmente una noche no aguantaron más y se comieron a besos.