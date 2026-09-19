Nacho de Borbón y Náyades Lospitao: de cómo se conocieron a su amor antes de 'La isla de las tentaciones 11'

También las redes sociales fueron la forma en la que Nacho y Náyades confirmaron su relación , una fotografía compartida en la que aparecían juntos y que dejaba claro que lo suyo no era cualquier cosa, que iban en serio. Desde ese momento en el que comenzaron su relación han pasado más de dos años y eso ha hecho que la pareja sienta la necesidad de probarse.

Gracias a ' Supervivientes 2022 ' , Nacho de Borbón pudo vivir una experiencia única y formar parte de este reality. Amante de este tipo de formatos, tenía mucho que ofrecer y quería que la gente pudiera conocerle un poco mejor, más allá de lo que las redes sociales pueden dejar ver. A través de ella compartía los momentos más destacados de su carrera como modelo , así como algunos momentos personales.

Nada mejor que apostar por hacerlo en 'La isla de las tentaciones', donde pueden tentarse y descubrir si su amor es tan fuerte y sólido como ellos defendían antes de comenzar esta aventura. Pocas dudas hay de que en República Dominicana podrán encontrar la manera de descubrir si esto es así o la tentación es más fuerte.

Ahora que comparten con todo el mundo sus momentos de debilidad, de dudas y de angustia, nada mejor que recordar cómo empezó su relación y cómo era hasta el momento de confirmar su participación en el programa.

Nacho de Borbón y Náyades Lospitao: cómo se conocieron

En su vídeo de presentación ya contaban cómo se conocieron, algo que pudo suceder gracias a que sus profesiones son parecidas, por lo menos en parte. Mientras que Nacho es modelo y ha ejercido también a nivel internacional, Náyades estaba estudiando Derecho, por lo que coincidir no era algo sencillo. Por suerte, ambos se dedican a las redes sociales y es precisamente la faceta de creadores de contenido e influencers la que hizo que sus caminos se cruzaran.

"A Nacho le conocí en Valencia en una fiesta, en un evento de influencers. Recuerdo que se bajó de un coche y automáticamente nuestras miradas chocaron y dije: 'Es para mí", recordaba Náyades sobre el momento en el que se conocieron. Una historia que parece de cuento de hadas, pero que tuvo que pasar por alguna etapa extra hasta que el amor pudo fluir con libertad.

En ese momento, Nacho llevaba unos meses saliendo con Paula Colubi, conocida por haber sido tentadora de Nico Malvaux en el mismo programa que ahora protagonizan ellos. Las cosas entre ellos no iban bien, por lo que dieron por finalizada su relación y Nacho pudo dejarse llevar por lo que sentía por Náyades y comenzar con ella una relación que dura más de dos años.

La distancia fue un pequeño problema cuando comenzaron su romance, porque él tuvo que viajar un tiempo a China por trabajo, pero pronto las cosas se solucionaron entre ellos, sobre todo cuando Náyades dejó Sevilla (donde estaba estudiando, porque ella es extremeña de nacimiento) y se mudó a Madrid, donde ya estaba viviendo Nacho. Desde entonces no se separaron.

Así era su relación antes de 'La isla de las tentaciones 11'

Comenzaron de manera discreta su noviazgo y en agosto de 2024 confirmaban su relación en redes sociales, que es donde se confirman las noticias importantes en la actualidad. Poco después protagonizaban un momento muy especial cuando ella acudía a 'El Diario de Jorge' para agradecerle a su padre todo el apoyo recibido cuando era pequeña y sufría bullying. Nacho estaba también en plató y ese era el momento en el que conocía a su suegro, algo que todo el mundo se tomaba con mucha filosofía.