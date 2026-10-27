Miguel pidió una hoguera de confrontación a Mara tras verle intimar con Juanpi una y otra vez en 'La isla de las tentaciones'. Ella le explicó que no lo podía remediar, quería retomar la relación con su ex pero no podía esperar lo que Juanpi iba a decirle justo después. Tras su decisión, no han dejado de intercambiarse zascas a través de sus perfiles de redes sociales.
Juanpi optaba por su habitual ironía y humor y entonando la canción "qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy", publicaba un vídeo diciendo adiós y con este texto: "Te la debía, Marita".
Y había más porque él mismo multiplicado aplaudía su decisión de irse solo..
Por su parte, Mara se la devolvía con el mismo toque, utilizando otras voces para decir lo que ella quiere decir. Cree que esto es lo que le debería haber dicho Juanpi tras su decisión en la hoguera de confrontación: "Yo te perdoné pero me arrepentí, solo volví contigo para hacerte lo mismo a ti".
Y también dejaba caer lo que debería haber dicho ella...
Por su parte, Miguel pasaba el día en que se emitía su hoguera final de una forma peculiar y era empezando a hacerse un enorme tatuaje: "Me estáis mandando ánimos pero ahora mismo me hacen más falta para aguantar este dolor".