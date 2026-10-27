Miguel pidió una hoguera de confrontación a Mara tras verle intimar con Juanpi una y otra vez en 'La isla de las tentaciones'. Ella le explicó que no lo podía remediar, quería retomar la relación con su ex pero no podía esperar lo que Juanpi iba a decirle justo después. Tras su decisión, no han dejado de intercambiarse zascas a través de sus perfiles de redes sociales.

Juanpi optaba por su habitual ironía y humor y entonando la canción "qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy", publicaba un vídeo diciendo adiós y con este texto: "Te la debía, Marita".