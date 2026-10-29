La undécima edición de 'La isla de las tentaciones' atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las infidelidades, los cambios de actitud y las dudas sobre el futuro de las parejas están marcando las últimas entregas del reality. En medio de todo lo que está ocurriendo, Leila León ha analizado el comportamiento de los protagonistas y se ha pronunciado sobre algunas de las historias que más están dando que hablar.

Una de ellas es la de Paola y Sergio. Después de que él haya cruzado todos los límites con Irini, llegando incluso a mantener relaciones sexuales con la soltera VIP, la participante ha protagonizado algunos de los momentos más dolorosos de esta edición. Su decepción con su pareja ha ido creciendo hasta el punto de plantearse si quiere seguir teniéndolo en su vida. Sin embargo, Leila cree que todavía podría haber una oportunidad para ellos. "Paola lo ha pasado muy mal, pero yo creo que lo perdonaría", ha asegurado.

La colaboradora considera que la joven está especialmente decepcionada con Sergio y señala que su comportamiento ha sido difícil de entender. De hecho, para ella, hay algo que resulta incluso más grave que su acercamiento a Irini: la manera en la que se ha referido a Paola durante la experiencia. "Es peor que hable así de Paola, porque es que Paola lo está respetando al final", ha explicado.