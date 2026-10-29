La undécima edición de 'La isla de las tentaciones' atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las infidelidades, los cambios de actitud y las dudas sobre el futuro de las parejas están marcando las últimas entregas del reality. En medio de todo lo que está ocurriendo, Leila León ha analizado el comportamiento de los protagonistas y se ha pronunciado sobre algunas de las historias que más están dando que hablar.
Una de ellas es la de Paola y Sergio. Después de que él haya cruzado todos los límites con Irini, llegando incluso a mantener relaciones sexuales con la soltera VIP, la participante ha protagonizado algunos de los momentos más dolorosos de esta edición. Su decepción con su pareja ha ido creciendo hasta el punto de plantearse si quiere seguir teniéndolo en su vida. Sin embargo, Leila cree que todavía podría haber una oportunidad para ellos. "Paola lo ha pasado muy mal, pero yo creo que lo perdonaría", ha asegurado.
La colaboradora considera que la joven está especialmente decepcionada con Sergio y señala que su comportamiento ha sido difícil de entender. De hecho, para ella, hay algo que resulta incluso más grave que su acercamiento a Irini: la manera en la que se ha referido a Paola durante la experiencia. "Es peor que hable así de Paola, porque es que Paola lo está respetando al final", ha explicado.
Leila también ha valorado el complicado momento que atraviesan Náyades y Nacho. Después de que ambos hayan terminado cayendo en la tentación, la colaboradora cree que una posible reconciliación podría acabar pasando factura al participante fuera del programa. Aunque considera que, si Nacho decidiese perdonar a su pareja, lo haría tanto por amor como por miedo a perderla, pero la canaria no está convencida de que fuese una buena decisión.
Otra de las historias que ha analizado es la de Paula y Kico. La joven ha ido acercándose cada vez más a Fran, con quien finalmente se ha besado a pocos días de terminar la experiencia. Leila, que conoce al tentador de antes, no ha dudado en destacar su atractivo y sentido del humor, aunque también ha recordado que es muy joven. Sobre Paula, considera que está descubriendo las carencias que puede tener su relación y que, si finalmente ha caído en la tentación, será porque la atracción ha terminado imponiéndose.
Quien tampoco se libra de sus comentarios es Rubén. Después de haber protagonizado momentos de gran sufrimiento por Gema, el participante ha sorprendido con sus últimos acercamientos a Andrea y Nieves. Un cambio de actitud que Leila reconoce que tampoco consigue comprender. La colaboradora cuestiona que haya pasado de mostrarse completamente roto por su relación a volver a dejarse llevar en la villa.
En cuanto a Gema, Leila tiene bastante clara su apuesta sobre el desenlace de la experiencia: cree que terminará marchándose sola, ya que, aunque ve interés por Javi, no percibe entre ellos una conexión lo suficientemente fuerte como para abandonar el programa juntos.
La entrevista deja así un repaso a las cinco parejas y a las decisiones que podrían cambiar su futuro cuando llegue el momento de las hogueras finales.