Las parejas reaccionan tras sus hogueras finales: "Me culpo"

'La isla de las tentaciones' 12 noviembre 2026

Tras unas tensísimas y muy emotivas hogueras finales, muchos de sus protagonistas han hecho balance

Nacho, Paola, Sergio, Gema, Paula... Muchos de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones' han hecho balance de su experiencia tras las hogueras finales. Pero ¿Qué piensan de lo sucedido? ¿Cómo se sienten? Nacho: "Querer no es olvidarse de uno mismo" Tras una tensísima hoguera en la que Andrea sorprendió con su decisión, Nacho hacía una publicación en redes sociales en la que hacía balance de lo sucedido: “Ha sido una de las experiencias más intensas, duras y transformadoras que he vivido”.

“He vivido momentos que jamás olvidaré y me he enfrentado a situaciones que me han obligado a conocerme mucho más a mí mismo”, confesaba Nacho, que se lleva del programa también muchas personas y aprendizajes. Tras una mención especial a sus compañeros, reconocía que regresó a España siendo otra versión de sí mismo. “He aprendido que querer a alguien no significa olvidarse de uno mismo, que no siempre tenemos el control de lo que sucede y que, por mucho que a veces duela, también hay que aprender a aceptar las cosas como vienen”, reflexionaba.

Paola: "Incluso cuando todo se rompe, puedes reconstruirte" Nacho no es el único que ha pensado sobre lo sucedido. Paola, que confesaba que llegó “sin imaginar todo lo que estaba por venir”. También cree haber cambiado y ha descubierto que ha sacado fuerzas cuando creía que no tenía: “Incluso cuando todo se rompe, puedes volver a reconstruirte”. También dedicaba unas palabras a sus compañeras, con las que ha compartido cada lágrima, y a Sandra Barneda, a quien daba las gracias por ese abrazo que le dio “cuando más lo necesitaba”: “Gracias por hacerme sentir protegida en momentos en los que me sentía vulnerable”.

Sergio: "Me culpo" Para Sergio, su decisión fue “la más dura” de su vida y se declaraba “desgarrado”: “Me culpo cada día por crear un dolor tan grande hacia la persona con la que empecé la experiencia”, confesaba y es que cree que el “amor propio” nunca debe estar por encima de un dolor “tan profundo”. “Siempre voy a estar en deuda con ello, fue egoísta, mucho y miré por mí, por lo que siempre he querido, ser feliz”, reconocía.

Gema: “A veces, la vida tiene que sacudirte por completo para que seas capaz de despertar” Para Gema, el de ‘La isla de las tentaciones’ es un viaje que le ha “removido por completo”. Ha experimentado emociones miedos, lágrimas, risas… y tiene “heridas” pero también ha sentido un enorme “crecimiento”: “Me ha tocado enfrentarme a mí misma, cuestionarme, mirar de frente aquello que tanto me dolía y entender que, a veces, la vida tiene que sacudirte por completo para que seas capaz de despertar”. Además, se declaraba convencida tras lo ocurrido: “He aprendido que querer a alguien nunca debería significar olvidarte de ti. Que hay ciclos que, por mucho que duelan, necesitan terminar. Que elegirte no siempre es fácil, pero que nunca debería dejar de ser una opción”.