Kico y Paula: cómo se conocieron y por qué participan en ‘LIDLT 11’

La isla de las tentaciones 11 21 septiembre 2026

Su relación comenzó con algunas dificultades que aún arrastran, por eso Kiko y Paula han querido participar en la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'

Kico y Paula llegaron a ‘La isla de las tentaciones 11’ convencidos de que su relación podía superar cualquier prueba, pero hay una herida del pasado que todavía pesa entre ellos. La pareja, que lleva un año y medio junta, se conoció a través de las redes sociales y tuvo unos comienzos poco convencionales que terminaron despertando las dudas de Kico.

Aunque la mayoría de los espectadores de 'La isla de las tentaciones' ven el programa como si de una telenovela se tratara, esperando que las historias entre sus protagonistas cada vez se enreden más y afloren esos sentimientos que no siempre son considerados buenos, los protagonistas lo viven de una manera muy distinta. Es su relación la que está en la cuerda floja y eso hace que esperen que todo sea lo más tranquilo posible. Por suerte para los espectadores, las cosas en la isla no suelen ser tranquilas. Las dinámicas que se crean entre tentadores y tentados están pensadas para que así sea, pero si las parejas han llegado a República Dominicana con la firme intención de ponerse a prueba, las cosas serán mucho más interesantes para todos. Dolorosas, en muchos casos, pero sin duda interesantes. Cada pareja tiene sus motivos para querer dar el paso, pero todas comparten la firme intención de disfrutar al máximo la experiencia, conocer gente estupenda con la que establecer nuevas amistades y, sobre todo, ser fieles. Están seguros de que ellos no caerán en la tentación, pero también de que su pareja no será una de las que hagan saltar las alarmas.

En la mayoría de los casos se equivocan, una vez que se encuentran en las villas y conocen a los solteros o las solteras, todo lo que pensaban queda en nada, porque la química no es algo que se pueda controlar, no puedes evitar que alguien te guste. Hay otras ocasiones en las que las parejas juran y perjuran que serán capaces de resistir la tentación, pero solo lo hacen cuando está su pareja delante y, una vez que se quedan a solas, reconocen que no será tarea sencilla. Algunos van porque confían y otros porque quieren confiar, ¿qué motivo ha llevado a Kico y Paula a dar el paso, poner su relación a prueba y participar en La isla de las tentaciones? Kico y Paula: cómo se conocieron y por qué participan en ‘LIDLT 11’ Kico y Paula son ambos de Palma de Mallorca, él tiene 27 años y trabaja como modelo, ella tiene 25 años y es abogada. Llevan juntos un año y medio. A pesar de ser de la misma isla, se conocieron a través de las redes sociales y, cuando comenzaron su relación, hacía poco tiempo que Paula había roto con su pareja anterior. Es precisamente esta pareja anterior la que todavía continúa ensombreciendo a la pareja, a causa de unas situaciones que vivieron al principio. Cuando empezaron a estar juntos, se tomaron las cosas de manera muy tranquila y relajada, aunque se estaban conociendo, cada uno hacía su vida y estaba con quien quería al margen de la relación. Esto es algo que han contado ambos durante el programa, Paula incluso señalaba que durante ese periodo de tiempo entre ellos no existían 'límites', es decir, que cada uno podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, que ella escogiera a su expareja para tener esos momentos de pasión fue algo que no sentó demasiado bien a Kico. Si bien durante los vídeos de presentación señalaba que descubrir esto le había hecho despertar y darse cuenta de que quería estar con Paula y tener una relación cerrada con ella. Kico señalaba que esto era así porque al descubrirlo sintió que no se trataba de una relación sin una vinculación especial, dudaba si quedaba con su ex porque le apetecían esos momentos o porque todavía sentía algo por él.