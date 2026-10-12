La peculiar forma en la que Josué, de 'LIDLT 11', conoció y se enamoró de Zoe: su primera cita

La isla de las tentaciones 12 octubre 2026

La que fuera pareja de 'LIDLT' se conoció en un programa de televisión y eso hizo que los espectadores pudieran ser testigos de esa primera chispa entre ellos

Josué Bernal es uno de los participantes de 'La isla de las tentaciones' que consiguió ganarse el cariño del público, tal vez porque durante su paso por el programa, su pareja y él se mostraron sinceros, con lo bueno y con lo malo, o puede que porque él y Zoe fueron los únicos de su edición que decidieron marcharse juntos y darle una oportunidad a su relación. Esto sucedió en la cuarta temporada y ahora Josué ha regresado como tentador VIP.

Su relación con Zoe no pudo ser, las disputas y celos que mostraron durante el programa les acompañaron también fuera y su romance estuvo marcado por un constante ni contigo ni sin ti. Una relación llena de rupturas y reconciliaciones, de desconfianzas y de recaídas, porque, a pesar de todo lo malo, entre ellos siempre ha habido una gran química. Como pareja no funcionaron, pero dejarlo todo atrás no era una tarea sencilla. En esta nueva temporada del programa, Josué parece haber llegado con una actitud muy diferente. Tranquilo, relajado, dispuesto a aprovechar el tiempo en República Dominicana para conectar con las chicas y, si no surge el amor, tampoco es cuestión de forzarlo. Eso sí, no se pierde detalle de lo que sucede en la villa y esto parece haberle generado la simpatía de la audiencia, que aplaude su actitud y su lado más curioso, quiere enterarse de todo, como un espectador más, pero él desde un lugar privilegiado.

Desde su paso por 'La isla de las tentaciones', la vida de Josué ha cambiado bastante, ha participado en otros programas de televisión, como el reality chileno 'Palabra de Honor', donde coincidió con Zoe de nuevo y del que salieron vencedores. Seguramente, su regreso a las villas le haya servido para recordar la primera vez que estuvo en el programa, y también parte de su relación con Zoe, pero ¿recuerdas cómo empezó todo? Josué y Zoe, así se conocieron y enamoraron La relación de Josué Bernal y Zoe Bayona no comenzó como suelen hacerlo las relaciones. No se conocieron en un bar, no se encontraron gracias a amigos comunes ni fueron las redes sociales las que les hicieron ponerse en contacto, ellos pueden presumir de que su historia de amor es única, y todos los espectadores de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' pudieron ser testigos de cómo surgía su amor.

Zoe emocionó a Josué al hablar de la etapa más dura de su vida en 'MyHyV'

Esto es así porque ambos fueron participantes de este programa. Josué era tronista, dispuesto a encontrar el amor, incluso si eso hacía que tuviera que conocer a varias mujeres despampanantes que 'lucharan' entre ellas por ganarse sus favores. Casi desde el principio lo tuvieron todas perdido, porque Zoe era una de las candidatas y podría decirse que su destino estaba sellado. A pesar de lo complicado de su historia, la química entre ellos desde el primer momento fue innegable. Los dos lo vieron claro, aunque decirlo así puede ser ligeramente irónico: su primer encuentro fue una cita a ciegas en la que no pudieron verse ni tocarse, de hecho, Josué ni siquiera sabía el nombre de Zoe, se referían a ella como 'Cocina' porque era la estancia en la que la joven estaba, al otro lado de la puerta, en el momento de encontrarse por primera vez. El desparpajo de Zoe y su espontaneidad fueron suficientes para que Josué se quedara con ganas de conocerla más allá de esta primera cita a ciegas, donde ella le avisó que no le importaba tener una relación a distancia, que era una apasionada de los viajes y que "Soy muy delgadita y parece que solo tengo culo". También quedó claro que "no tengo filtro. Digo lo que pienso, sea bueno o malo".