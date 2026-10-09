La identidad de esa soltera ha sido desvelada en 'El debate de las tentaciones': se trata de Nataly ; y en el avance que se ha emitido en el programa que está disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity, la tentadora revela por qué quiere marcharse de Villa Playa.

Como en cada 'Debate de las tentaciones', se han emitido quince minutos de imágenes inéditas o en exclusiva de 'La isla de las tentaciones 11'. Sandra Barneda ha anunciado que por primera vez en la historia del formato una soltera pedía abandonar la experiencia antes de llegar al final.

"Me he sentido rechazada, apartada", comenta la tentadora VIP, que ha confesado que no se siente cómoda por la situación que se ha formado entre Rubén, Nieves y ella. La tensión ya venía de días atrás y comenzó cuando Nieves, ex de Rubén, le contó que Nataly había comentado con las solteras su falta de atracción por él, lo que motivó que la soltera VIP confesase que, en realidad, el chico que más guapo le parecía de la villa era Nacho de Borbón.

"Estoy en una situación en la que yo me encuentro como en un trío amoroso, cosa que yo ya he pasado en mi vida personal, me está superando todo y yo no puedo continuar aquí", asegura Nataly en este avance en el que se ve a sus compañeros completamente descolocados con su anuncio, que hizo cuando Sandra Barneda fue a visitarlos a la villa tras la tercera hoguera de los chicos.

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