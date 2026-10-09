"¿Dejarme en base a...? ¿Qué quiere conectar con ella emocionalmente? Pero si la chica (Paula) se está yendo con Nacho y a la vez con él, qué va a conectar con ella emocionalmente", ha dicho en un primer momento Paula.

Durante el último programa de 'El debate de las tentaciones' hemos descubierto un avance de la siguiente entrega de 'La isla de las tentaciones 11' , en donde, como podemos ver, Paula reacciona a las imágenes más comprometidas de Kico. Un Kico que se replantea dejar su relación, algo que ella no entiende en absoluto.

"Que se haga un trío ahí todos juntitos y que se cambien todos entre sí", dice una Paula muy, pero que muy molesta, además de que, según ella, cree que Kico se ha podido "cansar de ella". "Que se prepare él... la última vez que nos vimos me dijo que me preparase. Pues que se prepare él, me he cansado", ha añadido Paula.

Un primer minuto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11' completamente frenético y que nos da una pista de lo que va a ser: 'acción pura y dura'.

Todo esto y mucho más, el próximo lunes, en 'La isla de las tentaciones 11', en Telecinco.

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