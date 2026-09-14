La isla de las tentaciones 14 septiembre 2026

Isa, pareja de Nando en 'LIDLT 11', cuenta curiosidades tras las cámaras del reality: desde el catering, cómo se entretienen o los peinados y maquillajes

Isa, que se ha presentado junto a su novio Nacho en ‘La isla de las tentaciones 11’ resulta ser la pareja más veterana de la edición. Tras ocho años juntos y conocerse desde el instituto, ambos han confiado en esta experiencia para saber si su relación saldrá reforzada. Y, en una publicación de su perfil de TikTok, la psicóloga de Altea ha hecho una serie de confesiones sobre su participación en el programa. Son una serie de detalles y curiosidades interesantes para cualquier seguidor y que ella “preguntaría” sobre algunos aspectos cotidianos de la vida en las villas. Desde el funcionamiento del catering hasta el aislamiento total que viven, son algunos de los puntos que ha explicado Isa. “Son cosas que yo preguntaría”, ha admitido, advirtiendo que este vídeo no es ningún spoiler de lo que sucederá entre ellos. ¿Cómo es su día a día en las villas?

¿Qué comen en las villas? La joven de Altea, que ha sorprendido porque ella y su chico participan en el programa tras engañarse una decena de veces y ver si esto puede ser el principio o el final definitivo de su relación, ha comenzado por señalar cómo es su alimentación diaria. El catering que cubre el desayuno, la comida y la cena está todo preparado y ha dado su valoración de él.“La verdad es que yo que tengo un paladar de niño de cinco años y allí estaba todo muy bueno” ha reconocido, aunque también el que no lo aprovechó tanto como le hubiera gustado porque tenía “el estómago cerrado” y no le entraba nada. Aislamiento: el entretenimiento que tienen No ha sido el único punto en el que la participante de ‘LIDLT 11’ ha incidido. La joven ha descubierto que el aislamiento con el exterior es total y que en ese punto las normas son estrictas. “No tenemos reloj, ni calendarios, ni libros, ni ningún tipo de esos entretenimientos materiales”, explica. ¿Cómo pasan el tiempo? Isa responde que a base de convivencia y que su diversión se basa en relacionarse entre ellos. “No sabemos a la hora que nos levantamos”, cuenta, aunque ella no era de las que se le pegaban las sábanas en esta edición.