Gema ('LIDLT') responde a quienes la acusan de llorar sin lágrimas: "Lo que me faltaba"

Gema se rompió por completo en la ceremonia de collares de 'La isla de las tentaciones' viendo las primeras imágenes de su chico, Rubén, en una fiesta con las solteras. Por eso, no dudó en enfrentarse a él y reprocharle su comportamiento, algo que también le ha valido unas críticas de las que ahora se defiende.

Parece que no todo el mundo ha entendido la reacción de Gema, asegurando que lloraba sin lágrimas. Sin embargo, ella lo desmiente y, a través de su cuenta de Instagram, se defiende: "Ya lo que me faltaba era que dijesen que no había lágrimas cuando, literal, me llegaban al ombligo".

Gema sabe que se expone "a todo tipo de opiniones" participando en televisión, asegura que las entiende y "respeta" pero cree que en este caso no hablamos de opiniones sino de un "hecho objetivo".

Además, hacía suyas las palabras de una fan defendiéndole: "He visto mil críticas a Gema diciendo que no se le veían las lágrimas y que lloraba de mentira. Si fuerais más observadores, os daríais cuentea de cómo le brilla la ojera de las lágrimas (...) Me parece penoso que haya que aclarar cosas así, se ve de sobra lo rota que estaba y lo mal que lo ha pasado".

Las chicas hacen piña

Además, todas las chicas se han hecho eco en redes de un comentario de apoyo y se unen formando "equipo": "Las chicas unidas, jamás serán vencidas".

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