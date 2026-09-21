El impresionante cambio físico de Nacho de Borbón: su evolución desde 'Supervivientes' hasta 'La isla de las tentaciones 11'

La isla de las tentaciones 11 21 septiembre 2026

Hemos podido ver su versión más delgada en 'Supervivientes', pero poco queda ya de esa imagen ahora que Nacho de Borbón se ha propuesto ponerse en forma

La imagen que muchas personas tienen en su mente de Nacho de Borbón es la que tenía cuando salió de 'Supervivientes 2022'. Una imagen que dista bastante de la que tiene actualmente, tal y como podemos verlo en 'La isla de las tentaciones 11', no solo porque han pasado muchos años desde ese programa, también porque son muy pocos los concursantes que conservan el aspecto físico que logran en el programa de supervivencia y, en la mayoría de los casos, eso es una buena noticia. El peso perdido no fue especialmente llamativo sobre el papel, casi 6 kilos, pero lo cierto es que las imágenes ponían de manifiesto la extrema delgadez del joven, así como la gran masa muscular que había perdido, puesto que ya partía con una figura bastante delgada. Desde su regreso a España tuvo claro lo importante que era para él recuperar la figura y se puso manos a la obra. El impresionante cambio físico de Nacho de Borbón Tan solo tenía 20 años cuando aceptó el reto de participar en 'Supervivientes', un concurso en el que llegó casi hasta el final, quedando en un cuarto puesto que para muchos contaba con un gran éxito. No tuvo una relación sencilla con sus compañeros y regresó a España teniendo muy claro que solo había conseguido llegar tan lejos en el concurso por su habilidad a la hora de superar pruebas y conseguir la inmunidad.

El programa llegó a su fin y tocaba retomar su vida, algo que no dudó en hacer, incluso si esto le alejaba de la televisión. Antes de apuntarse al reality de supervivencia, se ganaba la vida como modelo, por lo que no es raro que quisiera recuperar su figura cuanto antes, para poder continuar sumando contratos y desfilando en pasarelas. El look 'náufrago' no le duraba demasiado tiempo, pronto se quitaba la barba y recuperaba su rostro lampiño, potenciando así uno de sus rasgos más característicos al posar, su mandíbula marcada y sus pómulos. También se cortaba el pelo, algo que es bastante habitual cuando regresan de la isla, porque el pelo sufre mucho bajo el sol y el agua constante, pero también porque suele volver frágil a causa del hambre. Cortarlo es una gran solución para sanearlo y para pasar página. Sin embargo, lo más destacable es cómo se puso manos a la obra para evitar el efecto rebote y lograr una figura más musculada sin sumar kilos que podrían considerarse indeseados. Su figura permaneció más o menos igual, es un joven alto y delgado, pero no hay duda de que puso especial énfasis en sumar toda la masa muscular perdida y un poco más, logrando unos brazos más fuertes, hombros más anchos y mayor volumen en general. Esto es algo que todo el mundo pudo ver cuando regresó de la isla y lo cierto es que se ha esforzado mucho por conservar y por mejorar. Actualmente, no hay duda de que dedica tiempo a cuidar su cuerpo y buscar su mejor versión, tanto en las ocasiones en las que está un poco más delgado como cuando tiene un poco más de músculo.

Si intenta tener una figura más o menos constante, no parece que tenga el mismo apego a su cabello, con el que juega más a menudo. Lo ha llevado corto, lo ha lucido rizado, en ocasiones ha optado por sumar volumen con un tupé… En el momento de presentarse a 'La isla de las tentaciones junto con su pareja, Náyades, lo llevaba largo y peinado completamente hacia atrás, engominado. Un look del que no conviene demasiado encariñarse porque, si bien es el que ha mantenido durante todas las grabaciones del programa, no es el que luce actualmente. Nacho no tiene problemas en probar diferentes estilismos y, a pesar de que parecía bastante contento con el escogido en República Dominicana, una vez ha regresado se lo ha cortado de nuevo, un look más ligero, más juvenil y con el que ha acompañado un nuevo cambio físico.