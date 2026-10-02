Las lágrimas de Gema al ver imágenes inéditas de su huida por la playa: "Tenía muchas lagunas"

Gema salía corriendo en busca de Rubén, acompañada de Paula quien iba buscando a Kico. Mientras, Paola lloraba desconsolada con la presentadora.

No obstante, antes de hacerlo, Sandra Barneda le pregunta a Gema cómo se encuentra. "Es que me rompo todo el tiempo Sandra" , comenta con lágrimas en los ojos.

Llega el momento de recordar en el ' Debate de las Tentaciones ' uno de los momentos más memorables de la última hoguera de las chicas y sacar a la luz sus imágenes inéditas.

Al volver a la hoguera, la joven continuaba viendo imágenes de su pareja con Nataly hasta que Sandra salía del lugar con ella. "Me duele el corazón. ¿Por qué me ha hecho esto otra vez, tío?", le confesaba Gema.

Gema, rota, reacciona a las imágenes

Verse en esas imágenes ha sido "muy, muy duro", asegura en el plató la protagonista. "Al final, yo sé lo que sufrí pero tenía también muchas lagunas pero verlo, recordarlo y conectarlo con el sentimiento que tuve me hace trasladarme otra vez allí y me duele casi igual", añade.

En ese momento se sintió "como tonta" confiesa, a la par que surgían numerosas preguntas en su cabeza.

"Es el dolor, obviamente de que te está fallando tu pareja, ligado a lo que yo estaba pensando que él ha pensado durante la relación de nosotros. Es decir, que no nos ha valorado, ya no solo a mí, sino a la relación", comenta.

La emoción de Gema al hablar de Paola

En estas imágenes, Gema también ha descubierto cómo se encontraba Paola cuando ella se fue corriendo para encontrarse con Rubén.

Es en ese momento cuando Sandra le pregunta qué significa Paola para ella. Sin poder evitar romperse, responde: "Siento que hemos sido una y ha sido así".

"Algo dentro de mí me decía que el suyo también la iba a liar y le iba a destrozar. Ella y yo hemos hablado muchísimo de nuestras relaciones y ella sabía perfectamente que mi parte era real al igual que la suya", añade.

Esta es la razón por la que Gema decidió sin dudar volver a la hoguera: "Cuando vi que le tocaba detrás de mí, digo 'No la puedo dejar sola' y entré sin pensarlo".

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