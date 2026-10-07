La isla de las tentaciones 07 octubre 2026

Antes de ser tentador VIP de esta edición de 'La isla de las tentaciones', Borja fue futbolista y empresario, también tentador no VIP en ediciones anteriores

Encontrar el amor no siempre es tarea sencilla y conservarlo menos todavía, tal y como se pone de manifiesto edición tras edición de 'La isla de las tentaciones'. El programa ofrece la posibilidad a los participantes de enfrentarse a situaciones extremas, la tentación está delante mismo de ellos esperando que caigan, pero también viven con la constante incertidumbre de si su pareja será capaz de evitar caer en la 'trampa', incluso cuando ellos no han sido capaces. Las parejas lo pasan mal, aunque a ratos también lo pasen estupendamente. Ese precisamente es el papel de los tentadores y tentadoras, como Borja Gómez, recordarles lo importante que es tener todo lo que se necesita junto a tu pareja, no solo esperar que las cosas cambien, sino estar seguro de que ese cambio es lo que se quiere, desea y necesita. No siempre es así, hay veces en las que la mejor decisión, aunque no sea sencilla, es tomar caminos separados.

Es posible encontrar el amor en 'La isla de las tentaciones', también es posible reafirmar lo que ya se sabía, que uno está al lado de la persona con quien quiere pasar el resto de su vida; en algunos casos, lo que se aprende es que es mejor estar solo que mal acompañado. Lo cierto es que hay tantas enseñanzas como personas, porque además de conocer un poco mejor a su pareja, los participantes suelen conocerse mejor a ellos mismos. Más allá de lo que ofrece en cuanto a crecimiento personal y relaciones (también de amistad), 'La isla de las tentaciones' es, en muchas ocasiones, una plataforma estupenda para que los participantes cambien de vida, descubran nuevas oportunidades laborales y dejen atrás la profesión que tenían. ¿Es esto lo que le pasó a Borja? En parte sí y en parte no. La desconocida profesión de Borja Gómez, soltero VIP de 'LIDLT' Borja es ya un experto en estas lides porque no es la primera vez que ha formado parte del programa, aunque la primera sea la más controvertida, puesto que fue tentador de la pareja de quien era su amigo. En esta edición es uno de los solteros VIP y no parece tener amistades entre los novios de las concursantes, por lo que si finalmente surge la chispa, no tendrá que enfrentarse a esa situación de nuevo. Para Borja, este proyecto es tan solo una parte de su vida, una que parece haberle gustado, porque no ha dudado en repetir. También ha sido una gran suerte poder formar parte de esta aventura porque gracias a ella ha podido dedicarse más profesionalmente a las redes sociales como creador de contenido, donde se presenta como Borja Cata, un nombre 'artístico' que viene de su segundo apellido, Catalán.

A través de sus redes sociales es posible seguirle la pista de los lugares a los que va, los espacios que frecuenta y dónde pasa los días de descanso. Mientras que en Instagram es posible verle presumir de figura y de looks, en TikTok es más probable encontrarse con un bailecito o una pose sin camiseta. En ambas redes sociales suele acompañar sus publicaciones con mensajes dirigidos a dejar claro que su autoestima no es negociable. Atrás quedó su etapa como futbolista, a la que se dedicó durante muchos años. Se formó en la cantera de la ADC Esteponense y, tras pasar por su equipo juvenil, debutó en Tercera División con la UD San Pedro. En 2020 fichó por el filial del CD Estepona. De su tiempo como futbolista conserva su amor por el deporte y la disciplina para mantenerse en forma. Es importante conocer su pasado como futbolista para conocerle un poco mejor, pero también su presente como empresario, porque Borja parece ser muy consciente de que el mundillo en el que quiere triunfar no solo es complicado, también es efímero, por eso no ha puesto todos sus huevos en esa cesta, como suele decirse. El joven es también empresario desde hace tiempo porque es el propietario de Chemasol, la empresa familiar.