Mientras los chicos han vivido una de sus fiestas más complicadas con las muchas alarmas que han sonado, ellos parece que siguen avanzando con sus tentaciones, ¿irán un paso más allá? Puedes descubrir lo que te espera en ‘La isla de las tentaciones 11’ con este avance .

Nuevas hogueras y un visionado en directo

Próximamente, Sandra Barneda entrará a la villa de las chicas por sorpresa con la ‘tablet’ en la mano asegurando que “tiene imágenes para ellas”, lo que dejará a todas completamente en shock.

Como también alucinará Paola con lo que tiene que ver en el visionado de imágenes en directo de lo que pasa en la otra villa: “Ay mi madre, Sandra, cómo se va a morir esta niña”.

Todo mientras las chicas también siguen avanzando con sus solteros y parece que habrá tensión con uno de ellos, Fran cree que hay una de las chicas que lo condiciona todo y Paula quiere dejarle claro que “ella actúa por sí misma”.