En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', veremos un final frenético de la hoguera de las chicas , en donde acabarán completamente al límite y, algunas, fuera de sí.

Por otro lado, Paola se va a enfrentar a unas imágenes de su pareja Sergio con Irini muy pegados en la habitación de él y subiendo como nunca la temperatura en Villa Playa . Y luego está Gema , quien de nuevo el sufrimiento aparecerá en ella al ver a Rubén y Nataly juntos .

Paula acabará muy decepcionada tras escuchar las dudas de Kico con ella, llegándose incluso a "replantear" la relación. De hecho, la joven tomará una decisión: "Que se prepare... yo también me voy a dejar tentar de verdad" .

Además, los chicos también afrontarán su respectiva hoguera, marcada por la confesión de Sergio sobre Paola, subrayando que ha "vivido un año y medio engañado". Y las huidas volverán a aparecer en el siguiente programa, por parte de Paola... y de un Rubén descontrolado al ver a Gema avanzar mucho con Javi.

Y luego está Miguel, quien protagonizará un tremendo estallido al ver a Mara con Juanpi y acabará entre lágrimas. No será el único que acaba entre lágrimas, puesto que Nacho de Borbón también acabará derrumbado. Y, por si fuera poco, alguna que otra tentadora tomará una decisión trascendental y clave en su aventura.

El esperado espejo entre Rubén y Gema

Gema y Rubén mantendrán un esperado espejo lleno de tensión y reproches que nos dejará a todos pegados a la pantalla y con el corazón como un puño. Todo esto y mucho más, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11'.

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