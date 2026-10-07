El lado más desconocido de Andrea Sabatini, de 'LIDLT 11': su compromiso solidario y su pilar fundamental

La isla de las tentaciones 07 octubre 2026

A pesar de haberle visto en varios realities, no todo el mundo conoce al verdadero Andrea Sabatini. Descubre un poco más sobre la personalidad del italiano

Esta nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha traído de vuelta a República Dominicana algunos rostros ya familiares. Contar con solteros y tentadoras VIP no es una novedad, pero siempre resulta gratificante volver a saber algo sobre aquellos participantes que, de un modo u otro, dejaron huella durante su paso por el programa. Es el caso de Andrea Sabatini, que lo hizo la primera vez y parece que ha vuelto a lograr ser uno de los protagonistas. En 'La isla de las tentaciones 9' coincidió con Sandra Barrios y entre ellos pasó lo que tenía que pasar. Se dejaban llevar por la atracción que ambos sentían y, a pesar de que ella había llegado al programa dispuesta a demostrar que su relación con Juanpi era para siempre, sucedió todo lo contrario. Sandra descubrió todas las traiciones de su pareja y encontró en Andrea el mejor hombro en el que apoyarse, por eso escogió marcharse del programa de su mano.

La relación entre ellos no duró demasiado, cuando volvieron a España, tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades, Andrea se agobió, aunque "no por ella", según explicó en el programa. Ella quería que él diera el paso y se lanzara, y Andrea no lo veía tan claro, por lo que optaron por seguir sus caminos por separado. Aunque sobre el papel se vea así, la separación no fue tan sencilla, estuvo llena de reproches y discusiones, sobre todo cuando la expareja volvió a coincidir en 'GH DÚO'. Ahora Andrea ha regresado a 'La isla de las tentaciones' y parece haber encontrado en Náyades a alguien con quien se siente cómodo y con quien le apetece pasar tiempo, unos sentimientos que son recíprocos, para desconsuelo de Nacho, pareja de Náyades. Conectaron desde el principio y mantuvieron las distancias (incluso cuando esa distancia era de milímetros) hasta que no pudieron más y se dejaron llevar. La piscina y algunos de sus compañeros fueron testigos de este momento, el punto de no retorno para ellos.

El lado más desconocido de Andrea Sabatini, de 'LIDLT 11' A pesar de que ha estado dos veces en el programa, lo cierto es que para muchos, Andrea sigue siendo un gran desconocido. Se saben cuáles son sus técnicas de seducción, y su paso por estas dos ediciones demuestra que son efectivos, aunque él achaca parte de su éxito no a un motivo concreto, sino a la suma de varios factores: "La labia, el estilo y el ser un poco más detallista", explicaba él mismo durante una entrevista. Más allá de estos pequeños detalles, hay mucho más que todavía se desconoce del italiano y que solo saben aquellos que siguen sus pasos de cerca. Por ejemplo, no todo el mundo sabe que Andrea es un hombre familiar y uno de los pilares fundamentales en su vida es su madre. Ella ha estado a su lado en todo momento, ante las decisiones sencillas y también cuando las cosas se han vuelto más complicadas. Esto es algo de lo que él mismo ha hablado, cómo la persona que es hoy día existe gracias al apoyo que siempre ha recibido en casa. Quien le siga en redes sociales es probable que haya visto alguna publicación en la que su madre aparece, una figura que está siempre presente en su vida y por la que siente el máximo de los respetos. Con ella comparte gran complicidad y eso hace que siempre pueda contar con ella. Andrea no oculta que su madre es una de sus debilidades, pero también es consciente de que parte de su trabajo son las redes sociales, por lo que intenta que estas reflejen ese lado más profesional.