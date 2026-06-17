Ainhoa y Álex aseguran haber superado su crisis: “Nos preguntamos qué necesitábamos mejorar, y lo mejoramos”

El paso de Ainhoa y Álex por ‘La isla de las tentaciones’ fue más corto de lo que ellos mismos esperaban. Él finalizó de forma unilateral la experiencia, pero tras una tensa hoguera, la pareja decidió marcharse junta.
Meses después, en el reencuentro, ambos dejaron claro que no estaban pasando por un buen momento y todo apuntaba a que la relación hubiera podido llegar a su fin. Ahora, unas cuantas semanas más tarde, los protagonistas han desvelado en ‘El debate final’ en qué punto se encuentra su relación.
Con el semblante serio, hacían que Sandra Barneda y todos los presentes se temieran lo peor, pero nada más lejos de la realidad. Álex y Ainhoa llegaban al plató de ‘El debate final’ y se daban un romántico beso dejando claro que, por el momento, había vencido el amor.
La presentadora, sorprendida, quiso saber qué había pasado y Ainhoa lo contó con detalle: “Hablamos mucho, tuvimos muchas conversaciones, nos pudimos entender también los dos, saber qué necesitábamos mejorar y lo mejoramos”.
Álex reconoció que el reencuentro les pilló en una época muy mala, con el inicio de la emisión, con sus estudios y las carreras, y todo se tornó negro: “Aumentaron las peleas, pero luego tuvimos esa conversación, pude entender su parte y ella también me entendió a mí. Desde entonces estamos muy bien”.
La pareja explicó que pudieron incluso ver la emisión del programa juntos, sin que ello les afectara en la relación en sí. “Desde que hablamos no nos hemos peleado mucho, ahora estamos en nuestro mejor momento”, reconocía Álex, que explicaba que, para ellos, participar en ‘La isla de las tentaciones 10’ había sido un regalo:
“Ha sido un aprendizaje”, coincidían ambos, y Ainhoa añadía: “Aprendí a que no hace falta darle tantas vueltas a la cabeza, porque luego tal vez no es, entonces para qué te vas a anticipar a algo que no está pasando”.
Álex también reconocía que para él había sido vital esta experiencia: “Pensaba que ella era la única que no sabía estar sin mí, y yo me di cuenta de que la quería un montón y quería un futuro con ella. Además, aprendí mucho sobre mí también”.