Ainhoa y Álex aseguran haber superado su crisis: “Nos preguntamos qué necesitábamos mejorar, y lo mejoramos”

LIDLT 17 junio 2026

La pareja, que en el reencuentro confesó estar al borde de la ruptura, han explicado en ‘El debate final’ en qué punto se encuentra su relación

El paso de Ainhoa y Álex por ‘La isla de las tentaciones’ fue más corto de lo que ellos mismos esperaban. Él finalizó de forma unilateral la experiencia, pero tras una tensa hoguera, la pareja decidió marcharse junta. Meses después, en el reencuentro, ambos dejaron claro que no estaban pasando por un buen momento y todo apuntaba a que la relación hubiera podido llegar a su fin. Ahora, unas cuantas semanas más tarde, los protagonistas han desvelado en ‘El debate final’ en qué punto se encuentra su relación. ¿Han superado Ainhoa y Álex su crisis?

Con el semblante serio, hacían que Sandra Barneda y todos los presentes se temieran lo peor, pero nada más lejos de la realidad. Álex y Ainhoa llegaban al plató de ‘El debate final’ y se daban un romántico beso dejando claro que, por el momento, había vencido el amor. La presentadora, sorprendida, quiso saber qué había pasado y Ainhoa lo contó con detalle: “Hablamos mucho, tuvimos muchas conversaciones, nos pudimos entender también los dos, saber qué necesitábamos mejorar y lo mejoramos”. Álex reconoció que el reencuentro les pilló en una época muy mala, con el inicio de la emisión, con sus estudios y las carreras, y todo se tornó negro: “Aumentaron las peleas, pero luego tuvimos esa conversación, pude entender su parte y ella también me entendió a mí. Desde entonces estamos muy bien”.