Lucía Sánchez pone contra las cuerdas a Luis: “Me dijo ‘si no dejo a Julia es porque ella no me deja”

LIDLT 17 junio 2026

La pareja no termina de superar la crisis en la que están inmersos desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y muchos cuestionan si realmente Luis quiere estar con Julia

Han pasado unos meses desde que vivieran la experiencia de ‘La isla de las tentaciones’ y su posterior reencuentro, y la situación de Julia y Luis parece encontrarse en el mismo punto. Ella quiso ir al reality para que Luis le diera su lugar, algo que no sucedió. Todo lo contrario, su conexión con Nieves hizo que todo fuera a peor y la desconfianza de ella creciera. Mucho más lo hizo cuando, tres meses después de volver de República Dominicana, Julia confirmó con imágenes como Nieves había tocado reiteradamente el pene de Luis con el total consentimiento del Míster. Ahora, casi seis meses después del inicio de ‘La isla de las tentaciones 10’, la todavía pareja ha estado en ‘El debate final’ para contar en qué punto se encuentra su relación y enfrentarse a nuevas e incómodas verdades.

Juntos, pero sin confianza: Julia y Luis continúan luchando por su relación Con el rostro muy serio, Luis y Julia confirmaban que continúan juntos, pero también que no están pasando por su mejor momento. “Estos meses han sido intensos para mal, han sido duros”, confesaba ella, que, además, puntualizaba: “A día de hoy la confianza está más rota que cuando entré”. Para ella, que Luis pasara por alto contar tantas cosas importantes, como que Nieves le había tocado sus partes íntimas, era determinante. Algo que Lucía Sánchez apoyaba: “Eso es de primero de infiel, si no me acuerdo, no pasó”. Él, consciente de su error, estaba totalmente cabizbajo, incluso se negó a saludar a Nieves para que Julia no se molestase. Una actitud que no acababa de cuadrar, pues parecía que hacía y decía únicamente para que su chica no se enfadase. Luis negaba y Julia lo veía totalmente normal: “No me parece nada de otro mundo”.

Lo que ambos reconocieron era que Julia estaba muy herida y esa herida únicamente la podía curar Luis ganándose, de nuevo, su confianza, pero para los presentes en ‘El debate final’, él no era nada natural: “¿De verdad tú te crees esas explicaciones?”, le preguntaba Lucía Sánchez a Julia, y sumaba una pregunta clave, esta vez para Luis: “¿Tú tienes las mismas ganas de seguir con ella que ella contigo?”. Lucía Sánchez desvela una polémica confesión de Luis Luis no acabó de entender la pregunta de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, pero Lucía sabía muy bien lo que estaba queriendo decir. Julia seguía asegurando que creía a su chico y los presentes no acababan de entender a la pareja. Sandra Barneda puso luz: “Julia, ¿tú crees que tienes cohibido a Luis?”. Julia contestó que “podría ser” y no era la única que lo pensaba, muchos de los presenten creían que él no estaba siendo claro con ella, sino que simplemente hacía y decía para que no se enfadase, pero que realmente no estaba siendo sincero con su novia.

Finalmente, Lucía no aguantó más y soltó el bombazo. “Luis, ¿tú tienes las mismas ganas de luchar por la relación que tiene ella? ¡Di la verdad!”, le preguntó la colaboradora, y como él no contestaba de forma clara, continuaba: “Yo no lo quiero decir, dilo tú”. La presentadora, que no acababa de entender nada, le pidió que fuera clara y lo fue: “A mí me da pena de ella, está ciega. Él, el último día que vino aquí, dijo que seguía con ella porque ella no dejaba que él la dejara”. Lucía juró que lo dijo fuera de plató y lo escuchó también Anita. Luis negaba, pero Lucía no estaba dispuesta a que la dejara de mentirosa: “También dijo que él no quería hacer nada malo, vamos, me dijo: ‘no quiero hacer nada malo, pero si no la dejo es porque ella no me deja”.