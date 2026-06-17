Christian confiesa por qué Mar le ha dejado: “Hace tres semanas que decidió cortar la relación”

LIDLT 17 junio 2026

La pareja, que asegura que sigue amándose, ha decidido poner fin a su relación y han contado el motivo en ‘El debate final’

La relación de Mar y Christian quedó totalmente tocada tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y, aunque se dieron una oportunidad al volver de República Dominicana, nada volvió a ser como antes. Los mallorquines llegaron a ‘El debate final de La isla de las tentaciones’ cabizbajos y con una noticia que dar a todos los presentes: finalmente la experiencia había podido con su amor.

Christian y Mar confirman que han dejado su relación Pese a haberlo intentado, el amor que sienten Mar y Christian no ha sido suficiente para que pudieran estar juntos. Ella llegó a República Dominicana con el objetivo de que él se implicara más en la relación, le diera su lugar y luchara, pero, aunque Christian lo hizo durante unas semanas, poco después todo volvió al punto inicial. Un punto inicial que se encontraba tocado y hundido por la desconfianza que Christian había provocado en Mar por su acercamiento con Ainhoa: “Leí la conversación que habían tenido y hubo partes que me ayudaron a confiar en él, pero luego en la conversación le dijo que no estábamos juntos, y eso hizo que la desconfianza que tenía de dentro de la experiencia, saliera fuera”. A partir de ahí, Mar explicó que comenzó a desconfiar mucho más, a sentir celos, y le hizo una importante petición: “Le dije que necesitaba que él tirara del carro”. En un principio lo hizo, pero duró muy poco: “Yo me sentí abandonada”.

Christian se sumó a ‘El debate final’ y confirmó las palabras de Mar: “No estamos juntos, hace, más o menos, tres semanas que ella decidió cortar la relación. Yo es verdad que he estado detrás de ella he insistido, pero me ha pedido un poco de espacio”. ¿Por qué han roto Mar y Christian? Sandra Barneda, afectada por lo que Mar y Christian estaban comunicando, quiso saber qué había pasado entre ellos para tomar esta decisión, y la mallorquina lo compartió con todos los presentes: “Él no estuvo. Cuando yo me sentí abandonada le pedí hablar, pero no fue bien. Al final volvieron los ataques por las dos partes, porque yo también he sido bastante dura con él, y decidí que no era justo para ninguno de los tener una relación en la que yo desconfíe de esta manera y que tuviese que irle detrás después de tanto tiempo”. Christian confirmó las palabras de su ya exnovia y asumió ser el culpable de la desconfianza de Mar: “Podría haber evitado muchos juegos, no pensé en ella, yo estaba allí pasándomelo bien y debería haber pensado más en ella”.