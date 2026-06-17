Christian confiesa por qué Mar le ha dejado: “Hace tres semanas que decidió cortar la relación”

La relación de Mar y Christian quedó totalmente tocada tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y, aunque se dieron una oportunidad al volver de República Dominicana, nada volvió a ser como antes.
Los mallorquines llegaron a ‘El debate final de La isla de las tentaciones’ cabizbajos y con una noticia que dar a todos los presentes: finalmente la experiencia había podido con su amor.
Pese a haberlo intentado, el amor que sienten Mar y Christian no ha sido suficiente para que pudieran estar juntos. Ella llegó a República Dominicana con el objetivo de que él se implicara más en la relación, le diera su lugar y luchara, pero, aunque Christian lo hizo durante unas semanas, poco después todo volvió al punto inicial.
Un punto inicial que se encontraba tocado y hundido por la desconfianza que Christian había provocado en Mar por su acercamiento con Ainhoa: “Leí la conversación que habían tenido y hubo partes que me ayudaron a confiar en él, pero luego en la conversación le dijo que no estábamos juntos, y eso hizo que la desconfianza que tenía de dentro de la experiencia, saliera fuera”.
A partir de ahí, Mar explicó que comenzó a desconfiar mucho más, a sentir celos, y le hizo una importante petición: “Le dije que necesitaba que él tirara del carro”. En un principio lo hizo, pero duró muy poco: “Yo me sentí abandonada”.
Christian se sumó a ‘El debate final’ y confirmó las palabras de Mar: “No estamos juntos, hace, más o menos, tres semanas que ella decidió cortar la relación. Yo es verdad que he estado detrás de ella he insistido, pero me ha pedido un poco de espacio”.
Sandra Barneda, afectada por lo que Mar y Christian estaban comunicando, quiso saber qué había pasado entre ellos para tomar esta decisión, y la mallorquina lo compartió con todos los presentes:
“Él no estuvo. Cuando yo me sentí abandonada le pedí hablar, pero no fue bien. Al final volvieron los ataques por las dos partes, porque yo también he sido bastante dura con él, y decidí que no era justo para ninguno de los tener una relación en la que yo desconfíe de esta manera y que tuviese que irle detrás después de tanto tiempo”.
Christian confirmó las palabras de su ya exnovia y asumió ser el culpable de la desconfianza de Mar: “Podría haber evitado muchos juegos, no pensé en ella, yo estaba allí pasándomelo bien y debería haber pensado más en ella”.
Para Kiko Jiménez las palabras de Christian no fueron suficientes y le reprochó no haber luchado por Mar hasta que ella le había dejado: “Es un fallo que he cometido”, decía, pero Lucía le cortaba: “Porque no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, unas palabras que el mallorquín confirmó.
Luis y Miguel, compañeros de Christian en el programa, quisieron apoyar a su compañero y aseguraron que está “enamoradísimo” de Mar, y también le aconsejaron que continuara luchando por ella.
El amor entre ellos era más que evidente, pero también lo era que ‘La isla de las tentaciones’ había podido con ellos. Ahora solo queda esperar para saber si este amor se quedará en una crisis y saldrán reforzados o la desconfianza ganará la batalla y tomarán caminos separados para siempre.