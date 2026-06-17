“Mi pareja no me llega a poner al 100%”: unas imágenes inéditas revelan la situación real de Alba y David en la intimidad

Las confesiones íntimas han estado muy presentes en el paso de Alba y David por ‘La isla de las tentaciones’. Los andaluces compartieron sin pudor desde que él se había roto el pene mientras mantenían relaciones a que ella es muy fogosa y él más romántico, lo que durante un tiempo les alejó como pareja.
Todo esto, sumado a la infidelidad de Alba con Álex Girona, hizo que decidieran tomar caminos separado tras su ‘hoguera final’, unos caminos que volvieron a unirse en el vuelo de vuelta a España.
Ese viaje fue determinante para ellos, pues fue el inicio de su reconciliación. Así lo contaron en el reencuentro, donde aseguraron, incluso, haber superado esa distancia sexual que les separaba y afirmaron que se encontraban en su mejor momento.
Ahora, meses después de la experiencia y el reencuentro, vuelven para enfrentarse a nuevas imágenes que pueden hacer, de nuevo, tambalear lo que ellos aseguran que es una relación perfecta.
Enfrentarse a la emisión de ‘La isla de las tentaciones 10’ y, sobre todo, al momento en el que Alba le era infiel a David, había dejado tocada a la pareja: “Ha sido súper duro, revivirlo todo, no nos acordábamos de la mitad”, decía Alba, que añadía: “David lo ha pasado peor”.
Marta Peñate volvía a sacar a la luz los ataques de Alba a David destapando sus problemas íntimos, y la andaluza se defendía asegurando que jamás lo hizo “pensando que iban a salir, nunca lo hago intencionadamente”.
Pero ‘El debate final’ tenía material inédito sobre la pareja, unas imágenes en las que ambos hablaban sin tapujos. Ella se desahogaba con sus compañeras asegurando que no sabía si quería seguir con David al volver a España y dudando si realmente estaba enamorada.
Pero también había imágenes inéditas de David. En ellas, la pareja se enfrentó a unos comentarios en los que el almeriense comparaba la vida sexual que tenía con su expareja y el inicio que vivió con Alba:
“La novia que yo tenía antes, lo más duro fue dejarla, porque era la persona con la que más conexión sexual he tenido en mi vida”, se escuchaba confesar a David, que añadía: “Cuando empecé con Alba, estaba tan enamorado de mi ex, que yo no me la foll***, no se me ponía dura. Y ese feeling sexual no lo he vuelto a tener nunca con nadie, mi pareja no me llega a poner al 100%”.
Estos comentarios hicieron que David tuviera que explicarse: “En ese momento era un problema que teníamos los dos, pero luego ha habido más problemas”. Alba, antes de zanjar el tema, quiso intervenir también: “Es normal que yo tenga esas carencias, ¿no?”.