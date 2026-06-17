“Mi pareja no me llega a poner al 100%”: unas imágenes inéditas revelan la situación real de Alba y David en la intimidad

LIDLT 17 junio 2026

La pareja se ha enfrentado en ‘El debate final’ a nuevas imágenes exclusivas en las que hablan sin tapujos sobre sus relaciones íntimas

Nuevas confesiones íntimas ponen en riesgo el amor de Alba y David Enfrentarse a la emisión de ‘La isla de las tentaciones 10’ y, sobre todo, al momento en el que Alba le era infiel a David, había dejado tocada a la pareja: “Ha sido súper duro, revivirlo todo, no nos acordábamos de la mitad”, decía Alba, que añadía: “David lo ha pasado peor”. Marta Peñate volvía a sacar a la luz los ataques de Alba a David destapando sus problemas íntimos, y la andaluza se defendía asegurando que jamás lo hizo “pensando que iban a salir, nunca lo hago intencionadamente”.

Pero ‘El debate final’ tenía material inédito sobre la pareja, unas imágenes en las que ambos hablaban sin tapujos. Ella se desahogaba con sus compañeras asegurando que no sabía si quería seguir con David al volver a España y dudando si realmente estaba enamorada. Pero también había imágenes inéditas de David. En ellas, la pareja se enfrentó a unos comentarios en los que el almeriense comparaba la vida sexual que tenía con su expareja y el inicio que vivió con Alba: “La novia que yo tenía antes, lo más duro fue dejarla, porque era la persona con la que más conexión sexual he tenido en mi vida”, se escuchaba confesar a David, que añadía: “Cuando empecé con Alba, estaba tan enamorado de mi ex, que yo no me la foll***, no se me ponía dura. Y ese feeling sexual no lo he vuelto a tener nunca con nadie, mi pareja no me llega a poner al 100%”.