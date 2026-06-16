Álex confiesa que no ve futuro a su relación con Ainhoa si ella no cambia: “Yo no puedo seguir así”

LIDLT 16 junio 2026

La pareja sigue junta, pero Álex abrió su corazón haciendo una confesión que dejó totalmente rota a Ainhoa

La experiencia de Álex y Ainhoa en ‘La isla de las tentaciones’ acabó mucho antes de lo que tenían previsto. Él no aguantó y quiso marcharse sin contar con la opinión de ella, que no entendía qué había pasado para tener una ‘hoguera final’ antes de que finalizara el reality. La pareja, tras discutir sus actitudes en las villas y mantener varias tensas conversaciones, decidió marcharse unida y continuar con su amor de regreso a España, pero, ahora, en ‘La isla de las tentaciones: tres meses después’ parece que su amor no es tan idílico como ellos mismos creían.

¿Qué pasó con Álex y Ainhoa tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’? Ainhoa llegó sola ante Sandra Barneda y le explicó que, aunque siguen juntos, no están pasando por su mejor momento: “Salimos de allí súper bien, todo era súper bonito, pero, de repente, él se empezó a agobiar y un día me dijo que lo mejor era darnos un tiempo. Yo no entendía nada”.

Álex llegó unos minutos después de Ainhoa y quiso dar su versión a la presentadora. Para él, el gran problema fueron las intensas discusiones que tenían día a día: “Yo la quiero mucho, y eso no tiene nada que ver con lo que ahora está pasando”. Su amor, que parecía haberse visto reforzado tras su paso por el programa, ya que ambos aseguraron que la vuelta fue “su mejor momento”, estaba pasando momentos muy bajos. Él apuntaba al carácter de ella: “Yo le dije que así no aguantaría mucho tiempo”, y ella se derrumbó: “Siempre soy yo”. Para Ainhoa, las palabras de Álex fueron una puñalada: “Te has portado muy mal conmigo, has jugado todo este tiempo”, decía entre lágrimas. Los reproches se sucedieron, Ainhoa no entendía nada y Álex justificaba su distancia. La situación iba a peor y la pareja estaba cada minuto más lejos.