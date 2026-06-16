Lucas sorprende con un ramo de flores, pero Yuli no es la destinataria: “No estuvo bien lo que hice”

LIDLT 16 junio 2026

Lucas y Yuli han zanjado definitivamente su relación ante los ojos de Óscar, que también se ha marchado solo del reencuentro

Yuli y Lucas llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ tras seis meses de intensa relación con el objetivo de que ella sintiera que podía confiar en él pero, finalmente, fue la argentina la que cayó en la tentación con Óscar. Tras una emotiva ‘hoguera final’ en la que ambos decidieron marcharse solos, se han vuelto a ver en ‘La isla de las tentaciones: tres meses después’ para explicar en qué punto se encuentra su relación y verse las caras de nuevo con el soltero que dinamitó su amor.

¿Qué pasó con Yuli y Lucas tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’? Yuli se reencontró con Sandra Barneda echa un manojo de nervios. Para la argentina remover todo hacía que la culpa volviera a aflorar en ella: “Yo no estaba enamorada como creía, y a mí me dolió mucho decirle eso a él”.

Para ella lo peor fue hacerle daño a Lucas, pero reconoció que no llegó a República Dominicana con las cosas tan claras como pensaba: “Tenía dudas, y yo ya no tenía la paciencia como para luchar por una relación”. Yuli explicó que tras acabar el programa estuvo dos semanas con Lucas en Chile para que él pudiera recoger sus cosas y despedirse de la gente que dejaba allí. Durante ese tiempo, ninguno quiso pensar en lo que había pasado ni en lo que iba a pasar, pero ambos eran conscientes de que todo había acabado. “Él nunca se enojó, se portó muy bien conmigo, la verdad. Llegamos y seguimos esos días como si nada hubiera pasado”, explicó Yuli, que continuó contándole a la presentadora que tras esas dos semanas estuvieron en contacto por teléfono, pero después Lucas le pidió “tener contacto cero”.

Tras contar cómo había vivido ella estos tres meses, Lucas hizo lo propio. Se reencontraron con un cariñoso abrazo que dejo a la argentina sin palabras: “Es fuerte volver a verlo y volver a abrazarlo”. Para él también fue duro, aunque no se arrepentía de haber dicho sí a ‘La isla de las tentaciones’: “Me ayudó a darme cuenta de la realidad, porque estábamos viviendo una relación distinta, yo estaba involucrado al 100%, pero tú no sentías eso”, dijo dirigiéndose a Yuli. Para él, lo más doloroso es que la argentina viera que le estaba haciendo daño y no fuera capaz de frenar su relación con Óscar, pero con todo, él seguía afirmando que lo que quiere es que ella sea feliz. Estas palabras hicieron que Yuli se rompiera y comenzara a llorar, consiente del daño que le había causado. La ya expareja aseguró que su despedida fue muy bonita, se dijeron todo lo que se tenían que decir y sus caminos se separaron definitivamente, porque Yuli lo tiene muy claro: “Yo quiero aprender a estar feliz sola, no necesito a nadie que me esté haciendo feliz”.

Óscar pide perdón a Lucas por su actitud en la ‘hoguera del solteros’ El tercero en discordia, Óscar, también estuvo presente en este encuentro. Su actitud, pese a que hubo tensión prácticamente todo el tiempo, fue muy diferente a la última vez que estuvo frente a Lucas en la ‘hoguera de solteros’, es más, el tentador quiso pedir disculpas por sus formas: “No estuve acertado, no tuve empatía contigo, pero es verdad que me sentí bastante atacado por vosotros”.

El soltero también comentó que había estado hablando con Yuli, algo que molestó a Lucas porque, según él, no era la versión que su expareja le había contado. Eso sí, el tentador dejó claro que sus conversaciones estaban muy alejadas de lo que había sucedido en República Dominicana y que Yuli le había dejado claro que no quería nada más. Un ramo de flores cuya destinataria no era Yuli Lucas llegó al encuentro portando un enorme y precioso ramo de rosas rojas. Todo hacía apuntar que la destinataria sería Yuli, pero no fue así. “Este ramo es para ti”, le dijo a Sandra Barneda que no cabía en su asombro.