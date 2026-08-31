Almudena Porras revela cómo se imagina el día de su boda: “Yo me visualizo”

A través de su canal de Infinity ‘ La era Almudena ’, la creadora de contenido ha apostado por abordar un tema por el que muchos le preguntan después de irse a vivir con Borja Silva . La crisis que vivieron es algo del pasado y su experiencia en Honduras les ha llevado ahora a encontrar un equilibrio. Entonces, ¿sonarán pronto campanas de boda? La influencer lo ha aclarado:

Almudena Porras ha compartido con sus seguidores desde el interior del armario de su casa hasta lo que espera de uno de los días más importantes de su vida. La exconcursante de ‘ Supervivientes ’ ha hecho una visita a sus abuelos y ha tenido con ellos una conversación muy tierna sobre cómo ella se imagina el día de su boda y ha advertido si esta fecha está o no cerca.

La visita a sus abuelos ha sido clave para que Almudena Porras se sincere y hable sobre el amor. A ellos les ha preguntado qué hay que hacer para que una relación dure al llevar 56 años juntos. Para la andaluza son su verdadero ejemplo y a ellos les ha confesado sus secretos y cómo se imagina el día de su boda. “¿Vosotros me visualizáis de blanco?”, les ha preguntado antes de contar lo que ella tiene para ese día tan especial planeado.

¿Buen momento para dar el paso?

Sin mencionar si es Borja Silva la persona con la que quiere compartir su vida y será con quién se vea en el altar, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sí que sabe algunos detalles que le gustaría vivir ese día para celebrar por todo lo alto el amor. “Yo me visualizo entrando por la iglesia de la mano de mi padre, de blanco, muy guapetona, con un recogido o el pelo suelto, pero el pelo largo”, ha expresado.

A la creadora de contenido le gustaría que sus abuelos estuvieran el día de su boda y por eso admite que no es un plan a largo plazo. ¿Cuándo? No lo sabe aún, pero tiene claro que quiere llevar el pelo largo y eso ahora mismo tras su paso por ‘Supervivientes’ es algo que no se cumple. También ha revelado lo que para ella es de lo más importante y que no quiere ver en otro enlace.

“Va a ser un secreto. Eso lo sabréis el día de mi boda”, les ha dicho a los abuelos y a los seguidores relativo al tema de la canción que escogerá para llegar al altar. Para Almudena Porras, ese es el momento más especial y lo tiene muy idealizado en su cabeza. “Nunca lo he visto en ninguna boda y no me gustaría verlo hasta que me case”, ha sentenciado.