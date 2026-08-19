Almudena Porras ha compartido con sus seguidores una parte muy de ella en un recorrido de lo más especial. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha abierto las puertas del armario de su casa y ha mostrado su rincón más especial y cómo organiza ella la ropa y todos sus complementos. Así se ha visto que no le falta de nada. Tiene un espacio dedicado a los bolsos, a sus perfumes y, ¡hasta un joyero integrado!

A través de su canal de Infinity ‘La era Almudena’, la creadora de contenido ha apostado por la naturalidad a la hora de mostrar cómo distribuye su ropa en el día a día, organizando sus prendas según sus necesidades, aunque reconoce que le gustaría hacerlo por colores, pero esa es una asignatura que tiene todavía pendiente.

Entre la distribución de sus prendas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha podido disimular su entusiasmo por una adquisición que lo ha cambiado todo para ella: un joyero integrado dentro del propio armario. Tal y como ella misma ha confesado “nunca había tenido uno”, ha dicho con ilusión, mostrando sus anillos, pulseras y colgantes perfectamente ordenados.

De su colección de bañadores a su rincón de los perfumes

Como cualquier amante de la moda que se precie, el armario de Almudena Porras es todo un ajuar de colores y texturas. Una colección de prendas que la televisiva utiliza para vestir de diario y para acudir también a los eventos. Sin embargo, se trata de un espacio que la influencer nunca había mostrado antes. Ahora, la andaluza ha decidido, por fin, enseñar este lugar tan particular en sus redes sociales y demostrar así que no es tan desorganizada como dice su novio Borja.

La exnovia de Darío Linero tiene un armario en donde cada cajón tiene un sentido y está organizado por tipo de prenda y estaciones. Por un lado, las chaquetas, blazers y camisas están colgadas en un espacio reservado, de la misma forma que ocurre con sus sudaderas. De forma independiente en cajones están sus tops, camisetas para dormir, ropa de deporte y su enorme colección de bañadores y bikinis.