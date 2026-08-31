Terelu Campos ha cumplido su 61 cumpleaños en el hospital, con motivo del nacimiento del segundo bebé que han tenido su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras ser padres de nuevo. Una Terelu que se ha mostrado muy emocionada y que ha dedicado un rato a hablar para '¡De lunes a viernes!', donde entre todas las confesiones que ha dejado ha resaltado el momento en el que se ha emocionado al hablar sobre el nombre que le han puesto Alejandra y Carlo a su segunda hija.
La colaboradora se ha mostrado muy feliz: "Mis dos niñas están muy bien y eso era lo más importante para mí". Tras estas primeras palabras, José María Almoguera, presente en el plató del programa de Telecinco, ha aprovechado para felicitar en ese momento a su madre.
Más adelante, al ser preguntada por el nombre de su nieta —que se llamará Tessa como homenaje a María Teresa Campos—, Terelu ha reconocido que sabía ya el nombre "unos días antes": "Pero muy poco antes. Yo tenía la sensación de que habían barajado varios nombres... no me gusta preguntar".
Ha sido en ese momento donde la mayor de las Campos se ha emocionado: "Me ha encantado. Significa mucho para mí. Sé lo importante que es su abuela para mi hija... no siento que me represente el nombre a mí, sino que representa a mi madre".
Por otro lado, Terelu Campos ha confesado que su nieta "no se parece a nadie" y ha preferido no pronunciarse sobre cómo le ha ido el parto a Alejandra Rubio: "Es su segunda cesárea en menos de dos años. Ha sido un parto muy diferente. En el primero sufrió mucho y este ha sido otra cosa".