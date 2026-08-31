Terelu Campos ha cumplido su 61 cumpleaños en el hospital , con motivo del nacimiento del segundo bebé que han tenido su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras ser padres de nuevo. Una Terelu que se ha mostrado muy emocionada y que ha dedicado un rato a hablar para '¡De lunes a viernes!' , donde entre todas las confesiones que ha dejado ha resaltado el momento en el que se ha emocionado al hablar sobre el nombre que le han puesto Alejandra y Carlo a su segunda hija.

La colaboradora se ha mostrado muy feliz: "Mis dos niñas están muy bien y eso era lo más importante para mí". Tras estas primeras palabras, José María Almoguera, presente en el plató del programa de Telecinco, ha aprovechado para felicitar en ese momento a su madre.

Más adelante, al ser preguntada por el nombre de su nieta —que se llamará Tessa como homenaje a María Teresa Campos—, Terelu ha reconocido que sabía ya el nombre "unos días antes": "Pero muy poco antes. Yo tenía la sensación de que habían barajado varios nombres... no me gusta preguntar".

Terelu Campos reacciona al nombre del nuevo bebé de Alejandra y Carlo

Ha sido en ese momento donde la mayor de las Campos se ha emocionado: "Me ha encantado. Significa mucho para mí. Sé lo importante que es su abuela para mi hija... no siento que me represente el nombre a mí, sino que representa a mi madre".

Por otro lado, Terelu Campos ha confesado que su nieta "no se parece a nadie" y ha preferido no pronunciarse sobre cómo le ha ido el parto a Alejandra Rubio: "Es su segunda cesárea en menos de dos años. Ha sido un parto muy diferente. En el primero sufrió mucho y este ha sido otra cosa".

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