Mayte Zaldívar , la que fuera primera mujer de Julián Muñoz , se ha roto por completo en '¡De lunes a viernes!' al descubrir las grandes cantidades de dinero que Isabel Pantoja y Julián Muñoz se gastaban, a través de unas facturas que han salido a la luz en el programa de Telecinco.

"Se me revuelve todo", ha señalado, dejando claro que ese dinero no era de quien correspondía, sino del Ayuntamiento de Marbella. Hay que recordar que, en aquel momento, Julián Muñoz era alcalde de Marbella. "En este momento no puedo hablar mucho", ha añadido Mayte.

"Lo hemos pasado muy mal y ahora ver esto me remueve todo. Y mi familia... me remueve muchas cosas y mucho dolor. Ya está", ha dicho una Mayte Zaldívar casi sin poder articular palabra.

La exmujer de Julián Muñoz ha recalcado que no le encuentra "ni pies ni cabeza" a lo ocurrido: "¿Cómo se dejó llevar de esta manera y lo hizo así? ¿Esta doble vida? Me hablan de un anillo, un reloj... son cosas que se me escapan de mi imaginación".

Mayte Zaldívar y su mensaje a Isabel Pantoja

"Creo que va a tener un encierro permanente si esto es así. Su conciencia no le va a dejar tranquila ni dormir. Va a estar toda la vida en su cárcel de oro. Cárcel de diamantes, pero cárcel", ha indicado Mayte Zaldívar, en lo que ha parecido más un mensaje a Isabel Pantoja que otra cosa.

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