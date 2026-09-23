Isa Pantoja reconoce que está llevando “regular” la ausencia de Asraf Beno en Honduras. Antes de que comenzase una nueva gala de ‘Supervivientes : Tierra de Nadie’, la colaboradora ha atendido a Mediaset Infinity para contar cómo está viviendo el concurso de su marido y analizar algunos de los acontecimientos que están marcando su aventura en Honduras.

“Mis niños y yo le echamos mucho de menos”, confesó Isa, que encuentra en los resúmenes diarios una manera de sentirle más cerca: “Como vemos todo eso, es como tenerle todos los días con nosotros de alguna manera”. Desde España, sigue muy de cerca su concurso y tiene claro qué consejo quiere que Asraf recuerde durante su experiencia: que continúe mostrando su personalidad. “Que siga, que siga dando su opinión, que se siga mojando”, aseguró Isa.

Para ella, precisamente su sensibilidad es una de las características que le hacen diferente dentro del concurso: “Es una señal de que realmente está viviendo el concurso al 100%”, explicó.

Antes de partir hacia Honduras, Isa habló con su marido y nos ha desvelado en exclusiva el último mensaje que le trasladó: “Le dije: ‘Cari, fuerza y acuérdate de los niños’”. Unas palabras que, según ella, deben servirle como impulso para superar las dificultades de la aventura.

La convivencia y el hambre, sus grandes preocupaciones

Isa consideró que uno de los principales retos de Asraf en este momento es la convivencia con sus compañeros: “Es lo que marca tu concurso semana tras semana”, apuntó. Además, señaló otro enemigo inevitable en Honduras: el hambre: “Están pasando un hambre increíble”.

La colaboradora cree que a Asraf le afecta especialmente que algunos compañeros consideren que está intentando poner al grupo en su contra para aislarse. Según confesó, el modelo tenía precisamente el objetivo contrario: conseguir una buena relación con sus compañeros, algo que no pudo vivir como hubiera querido en su anterior edición.

Sobre la entrada de Laura Cuevas, Isa se mostró bastante clara: “Ni fu ni fa”. Y pone el foco en otro concursante: Julen. Para ella, si no se hubiese salvado en el juego, podría haber estado en peligro de expulsión.

Sus favoritos y los posibles romances

Isa también analizó el concurso de Asraf y señaló a Víctor y Omar como dos de sus posibles grandes rivales. Su argumento: los concursantes que pasan más desapercibidos pueden terminar ganándose el cariño de la audiencia.

Además, tiene claro qué considera un error en un reality: “Que la gente no te recuerde por no haberte metido en ningún tipo de trama”. Isa defendió vivir la experiencia intensamente y reconoce que, en un reality, “nunca se pueden cerrar puertas”.

Y si tuviera que apostar por un posible romance entre los solteros de la edición, tampoco dudó demasiado: “Uno de los dos”, dice sobre Yulen u Omar con respecto a Chiqui. Aunque, finalmente, reconoció que Arkano también podría encajar: “A mí me pega más con Arkano, la verdad”.



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