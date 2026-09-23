Juan ha acudido a 'El diario de Jorge' para pedirle explicaciones a su tía Yoli , pero antes de ello le ha contado a Jorge Javier Vázquez todos los conflictos que mantiene con su familia paterna desde la muerte de su padre. "Mi tía dice que mi madre le puso los cuernos a mi padre" , ha asegurado el joven, que también ha añadido que algunos de sus tíos piensan que él solo estaba interesado en el dinero de su padre.

Su tía Yoli se ha quedado muy sorprendida al descubrir que su sobrino piensa todo esto y ha asegurado que no había dicho tales cosas de las que él le acusaba. Además, le ha reprochado su actitud en el funeral de su padre: "Estuvisteis y como que os daba igual su muerte, yo no te vi llorar". Un reproche que le ha molestado mucho a Juan, que se ha defendido diciendo que estaba "en shock" y de ahí su ausencia de lágrimas.

Su discusión ha ido en aumento y ha estado llena de reproches, que solo se han visto interrumpidos por la llamada telefónica del tío Rober, que ha entrado en directo para confesarle a su sobrino que le sorprendía todo lo que estaba diciendo y mostrarle su apoyo a su hermana Yoli: "No nos meremos sus tíos por parte de padre estas palabras, hemos intentado muchas cosas, acercamientos, pero creo que nos odian".

Rober ha añadido que sigue "adorando" a Juan, lo que ha provocado su reacción inmediata desde plató: "Es un pedazo de falso, con todas las letras". La razón por la que el sobrino se ha mostrado tan molesto es que no entiende cómo su tío afirma en televisión adorarle cuando le tiene bloqueado: "¡No tienes vergüenza ninguna!".

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