Jesica se emociona al conocer el resultado de la prueba de ADN y descubrir si Cristina es su hermana

Jesica acudió hace unas semanas a 'El diario de Jorge' en busca de su padre , del que conocía poco más que el nombre. En el programa descubrió que su padre había muerto nueve años atrás en un accidente de tráfico, pero conoció a la que podía ser su hermana, Cristina, que le pidió someterse a una prueba de ADN y salir de dudas. Jesica aceptó y hoy han conocido los resultados.

Antes de que llegase el momento en el que Jorge Javier Vázquez leyera el informe elaborado por Mercedes Alemán, especialista en Bioquímica Clínica y Genética Forense, tanto Jesica como Cristina han confesado que les gustaría que el resultado fuera positivo porque ambas deseaban tener una hermana.

Fernanda, madre biológica de Jesica, ha entrado en directo por teléfono para revelar que la familia paterna de su hija sí que conocía de su existencia porque se encontró en el mercado con una hermana del padre y le contó que era su sobrina. Montse, la tía presente en plató, ha negado recordar tal cosa.

Finalmente, ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de sacar de dudas a Jesica y a Cristina al leer el informe elaborado por la doctora Mercedes Alemán: "El test de ADN determina que sí son hermanas". Las dos mujeres se han dado dos besos y han mostrado su emoción al confirmar que son hermanas. Montse, la tía, se ha derrumbado a llorar al saber que tiene una sobrina.

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