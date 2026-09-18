Zaira ha encontrado en su amiga Isabel a su verdadera familia: "Ella estuvo ahí cuando mi madre se fue"

El verano se mueve 18 septiembre 2026

Zaira e Isabel son dos amigas que han acudido a 'El diario de Jorge' para mostrar al mundo su relación especial: "Isabel y su familia me acogieron cuando mi madre se fue"

Isabel y Zaira tienen 18 y 19 años respectivamente y llegan hasta 'El diario de Jorge' desde Barcelona. Estas dos amigas tienen desde hace algunos años una relación muy especial, concretamente desde que Zaira se vio sola por la marcha de su madre y la muerte de su abuelo.

Y es que Zaira ha encontrado en Isabel una verdadera familia tras una infancia muy dura: "Nunca he tenido una buena relación con mi madre, ha habido épocas en las que he vivido con mi madre, otras con mis abuelos, me cambiaban constantemente de colegio. Cambiábamos de ciudad según donde estuvieran las parejas de mi madre". Zaira le ha contado a Jorge Javier Vázquez que vivió una infancia complicada, especialmente por el trato que algunas de las parejas de su madre les dieron a ella y a su hermana: "Estuve en tratamiento psiquiátrico por todo lo que viví". "Isabel es como mi hermana, ella es todo"