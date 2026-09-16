Nerea ha acudido a 'El diario de Jorge' para pedirle a Víctor, su novio y padre de su hijo, que interceda por ella ante su suegra porque se siente "presionada" para encontrar trabajo : "Yo ahora mismo me quiero quedar en el paro cuidando de mi hijo". Jorge Javier Vázquez ha querido saber entonces qué le responde Nerea a su suegra, pero ella ha admitido que esos comentarios no se los hace directamente a ella, sino a su novio.

"¿Y cómo te enteras de que se lo dice al hijo?", le ha preguntado el presentador. "¡Porque le veo las conversaciones a veces!", ha sido la respuesta de Nerea, que cuando no se entera de esta forma lo sabe porque se lo cuenta su novio. También ha explicado que no quiere hablar directamente con su suegra porque no quiere tener una mala relación con ella.

"Yo viví en casa de los padres de él y al principio ella y yo chocábamos un poco, pero es normal porque es su casa y no nos conocíamos de nada", ha revelado Nerea, que ha añadido que su suegra no encajó bien que ella se quedase embarazada con 18 años. Tras desahogarse con Jorge Javier, ha hablado con su novio para pedirle que hable con su madre y el presentador se ha ofrecido a hacer el papel de madre para que Víctor ensaye cómo va a afrontar esa conversación.

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