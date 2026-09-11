Una pareja desvela en 'El diario de Jorge' que el ex de ella convive con ellos: así es el día a día de esta atípica familia

Sandra y Flo llegan desde Cantabria para compartir en 'El diario de Jorge' una de las historias más peculiares que se han escuchado en el programa. Pese a que llevan 14 años de relación, los últimos cuatro han sido especiales porque no han vivido solos, si no que han compartido casa con Guille, el ex de Sandra .

La curiosa dinámica comenzó durante la mudanza de la pareja, momento en el que Guille se presentó para ayudarles debido a la gran amistad que mantiene con ella, integrándose poco a poco y de forma natural en el hogar. Flo, que se lleva a las mil maravillas con el ex de su chica, asegura que nunca ha sentido celos de él: "Guille siempre suma, nunca resta".

Con gran emoción, Sandra y Flo han acudido al programa de Jorge Javier Vázquez para compartir con la audiencia su historia, y para decirle a Guille lo mucho que le quieren y lo orgullosos que están de él por haber superado su problema de adicciones:

"Queremos decirte que te queremos muchísimo, que estamos muy orgullosos de ti por lo que has hecho y que eres nuestra familia. Eres una persona excelente, y cuando te veas a ti mismo con los ojos con los que te vemos los demás te comerás el mundo. Deja de ser invisible porque vales mucho solo por lo que eres".