Una pareja desvela en 'El diario de Jorge' que el ex de ella convive con ellos: así es el día a día de esta atípica familia

Sandra y Flo llegan desde Cantabria para compartir en 'El diario de Jorge' una de las historias más peculiares que se han escuchado en el programa. Pese a que llevan 14 años de relación, los últimos cuatro han sido especiales porque no han vivido solos, si no que han compartido casa con Guille, el ex de Sandra.
La curiosa dinámica comenzó durante la mudanza de la pareja, momento en el que Guille se presentó para ayudarles debido a la gran amistad que mantiene con ella, integrándose poco a poco y de forma natural en el hogar. Flo, que se lleva a las mil maravillas con el ex de su chica, asegura que nunca ha sentido celos de él: "Guille siempre suma, nunca resta".
Con gran emoción, Sandra y Flo han acudido al programa de Jorge Javier Vázquez para compartir con la audiencia su historia, y para decirle a Guille lo mucho que le quieren y lo orgullosos que están de él por haber superado su problema de adicciones:
"Queremos decirte que te queremos muchísimo, que estamos muy orgullosos de ti por lo que has hecho y que eres nuestra familia. Eres una persona excelente, y cuando te veas a ti mismo con los ojos con los que te vemos los demás te comerás el mundo. Deja de ser invisible porque vales mucho solo por lo que eres".
Por su parte, Guille no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su profunda gratitud tanto hacia Sandra como hacia Flo por haberle abierto las puertas de su vida y de su hogar. El invitado reconoció con mucha humildad que sin el apoyo incondicional y la aceptación de ambos, jamás habría sido capaz de dar el gran cambio personal y la evolución que ha experimentado en este tiempo, consolidando así el fuerte y sano vínculo que une a este particular trío de convivencia.