El diario de Jorge 10 septiembre 2026

El presentador comparte una anécdota sobre una decepción amorosa que sufrió y cuenta el consejo que le dio una amiga, que aún recuerda

Jorge Javier Vázquez recuerda en el plató de 'El diario de Jorge' una decepción amorosa que sufrió y desvela el consejo que recibió entonces por parte de una amiga, el cual asegura que "le acompañará toda la vida". Un momento que se producía durante el reencuentro de Abel con su mejor amigo Guillem, quien le ayudó a salir adelante tras perderlo todo por culpa de los incendios que han asolado España este verano.

Esta tarde, Abel, víctima de los incendios, ha visitado el plató para darle las gracias a su amigo Guillem. Antes del especial reencuentro entre ellos, el joven ha compartido con el presentador y los telespectadores el desolador relato de cómo el fuego calcinó su hogar y todos sus ahorros. Un episodio de lo más duro en su vida en el que Guillem se convirtió en uno de sus principales apoyos. "Me ofreció todo lo que tenía", ha declarado Abel en los instantes previos a encontrarse con su mejor amigo para decirle en persona lo agradecido que se sentía por todo lo que había hecho por él, como ofrecerle su casa.

Abel comparte el duro relató de cómo su hogar y sus ahorros quedaron calcinados por culpa de los incendios

El consejo de amor más importante que recibió Jorge Javier Tras conocer la historia de Abel, Guillem ha entrado en el plató, produciéndose un emotivo reencuentro entre ellos. "Si alguien se merece la ayuda, eres tú. Lo que recibas, te lo mereces", le ha dicho Guillem a su amigo, al que le ha dado también las gracias por su apoyo, ya que también está pasando por un "momento regular" debido a su reciente ruptura sentimental. Jorge Javier se interesaba entonces por este tema, preguntándole a Guillem cómo llevaba la ruptura, a lo que este le ha reconocido que "sigue enamorado". El presentador, poniéndole un toque de ligereza a la situación, ha lanzado un importante consejo amoroso que él mismo recibió:

El presentador comparte el consejo amoroso más importante que recibió por parte de una amiga tras una desilusión sentimental