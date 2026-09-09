Maca y Víctor se besan al conocerse en 'El diario de Jorge' después de un flechazo a través de redes sociales

Maca vio a Víctor hace dos semanas en las redes sociales y sintió un flechazo que le llevó a escribirle. Tras unos días intercambiando mensajes continuamente, ha decidido llevarle por sorpresa a 'El diario de Jorge' para declararle su amor y la jugada le ha salido redonda porque su enamorado ha alucinado con la sorpresa.

"¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Esto no lo había hecho nadie por mí", ha repetido Víctor, que nada más conocer a Maca en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez le ha abrazado y se ha lanzado a darle su primer beso. Tras el 'shock' inicial, Víctor se ha sentado en uno de los sofás y ha escuchado la declaración de amor de Maca.

"Todo lo que sientes tú también siento yo lo mismo", le ha dicho Maca a Víctor, que se ha lanzado a sus brazos para darle un nuevo abrazo y que ha confirmado que tiene los mismos sentimientos por ella. Durante todo el programa, han estado abrazados y con las manos entrelazadas, dejando claro que lo suyo ha sido un absoluto flechazo.

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