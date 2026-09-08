Lo que ella no se espera es que en el plató conocerá a sus supuestas tía y hermana paternas . ¿Cómo se tomará la noticia?

Jesica llega al programa de ' El diario de Jorge ' para buscar a su padre. Durante años, el miedo y la desconfianza impidió a la invitada buscar a su padre biológico pero hace dos meses se decidió a hacerlo y es en este momento en el que busca respuestas.

La historia de Jesica



Jesica entra al plató nerviosa y revela lo poco que le ha contado su madre acerca de su padre: que se llama Juan y le conocían por el mote 'El loco'. Y es que, que ella sepa, su madre nunca le comunicó que había tenido una hija suya.

"Sé que tengo tres tías y supuestamente una hermana", confiesa al presentador del programa. Lo que sí sabía era dónde vivían sus tías, pero nunca se le pasó por la cabeza ir a visitarlas por "miedo al rechazo".

Fue a raíz del nacimiento de su hijo cuando se le despertó el instinto de querer conocerle. Ahora le gustaría saber "todo" de él.

Su reacción al conocer a su supuesta familia paterna

Jorge Javier Vázquez le pide que mire a la pantalla, donde aparecen Cristina y Montse, su supuesta familia paterna.

Jesica desconoce quiénes son, pero el presentador rápidamente le informa. La invitada se queda en silencio a causa de los nervios y acto seguido rompe en llanto. "No pensaba que iban a venir", confiesa. Ambas se acercan hasta el sofá dónde Jesica les espera y se saludan.

Sin embargo, ellas traen una difícil noticia para la invitada: "No le puedes conocer. Hace nueve años que se mató". Y es que su padre falleció, tal y como recoge la prensa, en un accidente en la N-340 de Vinaròs y en el que también estaban sus dos hermanos, pero sobrevivieron.

Es en ese momento cuando su supuesta familia paterna le pregunta si está dispuesta a hacerse una prueba de ADN. "Yo quiero saber y también quisiera tener una hermana".

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