Pepa y Desi son mujeres de distintas generaciones pero en 'El diario de Jorge' han descubierto que tienen el mismo problema en sus relaciones : sus parejas no les hacen caso y no cambian pese a que ellas les reclaman mejoras. Las dos le han contado a Jorge Javier Vázquez las quejas que tienen y ha sido entonces cuando han hablado los tres acerca de si hacen o no la cama . El presentador ha comentado que él no la hace porque no le importa encontrarla deshecha por la noche y ha revelado que duerme solo.

"¡Búscate una compañera!", le ha dicho Pepa, sorprendiendo a Jorge Javier, que le ha dicho que él lo que busca es un compañero. La invitada le ha explicado que ha tenido un lapsus y que quería decir compañero. "¡No hago más que buscar compañero, pero no me sale!", le ha respondido el presentador. "¡Con lo guapo que es!", ha exclamado Desi.

Pepa ha retomado la conversación y le ha preguntado a Jorge Javier si ha tenido novios, ante lo que él le ha aclarado que ha tenido dos. "¿Y no te han gustado?", le ha preguntado la invitada del programa, queriendo descubrir el motivo de esas rupturas sentimentales. "Hombre, sí, sí", ha contestado el presentador, que se ha partido de risa ante la siguiente pregunta de Pepa: "¿Te has cansado?".

Jorge Javier ha aclarado que no fue una cuestión de haberse cansado de ellos. "La vida, la vida...", ha comentado el presentador para sacar de dudas a la invitada de su programa, que le ha advertido que, con la edad, irá disminuyendo el apetito sexual.

Jorge ha querido saber a qué edad disminuyeron las relaciones sexuales de Pepa con su marido y ella le ha revelado que a los 60 años. "¡A mí me quedan cuatro años!", le ha contestado él, ante lo que la invitada ha apostillado: "¡Pues aprovéchalo!".

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