Montse se sorprende al descubrir en 'El diario de Jorge' que el padre de su hija le ha sido infiel con seis hombres

Montse ha descubierto en 'El diario de Jorge' que Pau, su novio y padre de su hija, le ha sido infiel con seis hombres . La joven le ha contado a Jorge Javier Vázquez que solo era consciente de dos de esas deslealtades y ha expresado su enorme sorpresa por enterarse en directo: "Me quedo muerta".

Pau le ha explicado a Jorge Javier que su pareja sabe que él es bisexual y que se sinceró con ella en dos ocasiones, pero que no le había contado que le había sido infiel cuatro veces más. Ha añadido que ha decidido traerla al programa porque es el favorito de su novia y quiere públicamente comprometerse con ella a borrar las aplicaciones de ligue para no volverle a ser desleal.

"De una vez por todas las quiero dejar por un bien mío, para tener paz dentro de mi corazón, y para que ella esté tranquila", ha comentado Pau, que reconoce que le ha dicho esto muchas veces a Montse, pero asegura que esta ocasión es la definitiva: "Quiero cerrar esta etapa".

Montse le ha confesado a Pau que está "en shock" porque no era consciente de que le había sido infiel en tantas ocasiones. Él le ha dicho que pensaba que sí porque ella le había pillado seis veces en una app de ligue para hombres y le ha asegurado que su intención es casarse con ella en 2028 sin que haya más infidelidades de por medio.

Montse no ha podido contener las lágrimas y le ha rogado a Pau que sea sincero con ella porque su deseo es tener una relación "real" si finalmente dan el paso de casarse.

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