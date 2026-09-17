Sam se la juega a su madre en 'El diario de Jorge'. Cansado de que su progenitora ejerza constantemente de celestina, el protagonista de esta historia ha decidido visitar el programa para presentarle, de una vez por todas, a su pareja: ¡Un mujer que no existe!
Jorge Javier Vázquez ha recibido esta tarde en el programa a Sam, quien asegura que su madre está obsesionada con encontrarle pareja: "Le da miedo que me quede solo. Trabajamos en el mismo hospital e intenta juntarme con cada mujer que aparece". Por ello, ha decidido gastarle una broma en el plató.
Después de que Sam contase su historia, Jorge Javier Vázquez ha desvelado que se siente identificado: "Te puedes creer que mi madre, con 85 años y yo con 56, que hace 30 que no vivo con ella, todavía piensa: "Ay, ¿qué estará haciendo en Madrid solo?". "A la madre que tiene esto no se le va a ir en la vida", ha asegurado el presentador.
Antes de que Inma, la madre de Sam, entrase en el plató, el protagonista ha compartido alguna de las anécdotas que ha vivido con ella como su celestina. Tras esto, Jorge Javier anunciaba: "Para que tu madre te deje en paz, le vamos a hacerle creer que te has echado novia". Se trataba de una mujer creada por inteligencia artificial: "Esta mujer no existe, es mentira".
Instantes más tarde, Inma ha entrado en el plató y Jorge Javier le ha enseñado la imagen de la persona que la había convocado. "Se llama Estefanía y es tu nuera", le ha dicho el presentador, dejando a la mujer completamente en shock: "Si mi hijo siempre está conmigo, ¿cómo puede ser?". Sin embargo, su felicidad no ha durado mucho al conocer más detalles sobre esta misteriosa chica.
Jorge Javier le ha dicho a Inma que su nuera no era española y que vivía en Austria. "¿Qué dices? No quiero que me hijo se marche. ¿Me lo dices en serio?", ha dicho la mujer con cara de preocupación. "Me va el corazón a cien por hora", ha añadido.
Seguidamente, Jorge Javier ha dado paso al plató a Estefanía, pero, en su lugar, ha entrado Sam e Inma ha roto a llorar: "Siempre he querido que tenga una novia, pero cuando he pensado que se iba fuera...". Cara a cara, su hijo le ha trasladado un importante mensaje: "Estoy muy bien como estoy. El amor llega cuando tenga que llegar, no te preocupes".