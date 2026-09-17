Sam se la juega a su madre en 'El diario de Jorge'. Cansado de que su progenitora ejerza constantemente de celestina , el protagonista de esta historia ha decidido visitar el programa para presentarle, de una vez por todas, a su pareja: ¡Un mujer que no existe!

Jorge Javier Vázquez ha recibido esta tarde en el programa a Sam, quien asegura que su madre está obsesionada con encontrarle pareja: "Le da miedo que me quede solo. Trabajamos en el mismo hospital e intenta juntarme con cada mujer que aparece". Por ello, ha decidido gastarle una broma en el plató.

Jorge Javier confiesa que a su madre le preocupa su soltería

Después de que Sam contase su historia, Jorge Javier Vázquez ha desvelado que se siente identificado: "Te puedes creer que mi madre, con 85 años y yo con 56, que hace 30 que no vivo con ella, todavía piensa: "Ay, ¿qué estará haciendo en Madrid solo?". "A la madre que tiene esto no se le va a ir en la vida", ha asegurado el presentador.

Antes de que Inma, la madre de Sam, entrase en el plató, el protagonista ha compartido alguna de las anécdotas que ha vivido con ella como su celestina. Tras esto, Jorge Javier anunciaba: "Para que tu madre te deje en paz, le vamos a hacerle creer que te has echado novia". Se trataba de una mujer creada por inteligencia artificial: "Esta mujer no existe, es mentira".