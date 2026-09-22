Zaira ha acudido a 'El diario de Jorge' por segunda vez y nos ha dejado uno de los momentos más emotivos del programa de Telecinco dirigido por Jorge Javier Vázquez... junto a su padre, a quien llevaba nada más y nada menos que 16 años sin ver. Momento que podemos ver al completo a través de Mediaset Infinity.
Un reencuentro propiciado por su padre: "Él ha intentado ponerse en contacto contigo y está al tanto de toda tu vida. Hay un topo en tu familia que le informa de manera continuada. El viernes te vio por la tele y dijo: 'Esta es la mía, voy a intentar verla'".
Ahora, quedaba saber si Zaira aceptaba ese reencuentro con su padre 16 años después: "Tienes que sentirte muy libre porque, si decides no verlo porque no estás preparada, todo está dispuesto para que no os veáis a la salida".
Zaira no se lo ha pensado dos veces: "Adelante, si quiere...", ha señalado la joven, asegurando que no le importaba escucharle y "saber su punto de vista". Además, como bien ha recordado Jorge Javier Vázquez, la última vez que vio a su padre, Zaira se estaba recuperando de una operación de vegetaciones.
Llegado el momento, el padre de Zaira -Gonzalo- ha entrado al plató de 'El diario de Jorge' y se ha reencontrado con Zaira, quien se ha levantado a por él y han protagonizado ambos un emotivo y lacrimógeno abrazo.
"Te vi el viernes y tenía que venir aquí a decirte la verdad. Y luego ya tú verás lo que quieres hacer. No te voy a obligar, eres mayor de edad y libre... ya te digo, si en un momento dado decides que sí, tú tranquila, con tu ritmo. Si hay que esperar cuatro o cinco años, espero. Tienes aquí a tu padre para lo que sea, y tu casa en Mérida, y tu tía... y gente que te quiere", ha señalado Gonzalo, recibiendo un fuerte aplauso del público.