Zaira ha acudido a 'El diario de Jorge' por segunda vez y nos ha dejado uno de los momentos más emotivos del programa de Telecinco dirigido por Jorge Javier Vázquez ... junto a su padre, a quien llevaba nada más y nada menos que 16 años sin ver . Momento que podemos ver al completo a través de Mediaset Infinity.

Un reencuentro propiciado por su padre: "Él ha intentado ponerse en contacto contigo y está al tanto de toda tu vida. Hay un topo en tu familia que le informa de manera continuada. El viernes te vio por la tele y dijo: 'Esta es la mía, voy a intentar verla'".

Ahora, quedaba saber si Zaira aceptaba ese reencuentro con su padre 16 años después: "Tienes que sentirte muy libre porque, si decides no verlo porque no estás preparada, todo está dispuesto para que no os veáis a la salida".

Zaira no se lo ha pensado dos veces: "Adelante, si quiere...", ha señalado la joven, asegurando que no le importaba escucharle y "saber su punto de vista". Además, como bien ha recordado Jorge Javier Vázquez, la última vez que vio a su padre, Zaira se estaba recuperando de una operación de vegetaciones.