Horizonte 29 septiembre 2026

El empresario ha explicado en ‘Horizonte’ que han pactado un nuevo contrato para que la mujer de 87 años que fue deshauciada el pasado 23 de septiembre pueda regresar a la vivienda

El caso de Mari Carmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha provocado una enorme repercusión mediática y numerosas protestas, da un nuevo giro. Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda, ha intervenido en 'Horizonte' para anunciar que existe ya un principio de acuerdo para que la anciana pueda regresar a su casa. Después de varios días de máxima tensión, las partes han acercado posturas durante una reunión celebrada este lunes. Alonso ha explicado a Iker Jiménez y Carmen Porter que las negociaciones han permitido plantear un nuevo contrato de alquiler para Mari Carmen: “Hemos alcanzado, durante toda la tarde negociando, una propuesta de un contrato de arrendamiento para facilitarle que pueda volver a la vivienda”.

Una solución en la que, según ha contado, también ha intervenido la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), ya que Urbagestión recurrió a este organismo apenas 24 horas después del desahucio para intentar encontrar una salida a una situación que el propio Alonso ha definido como “humanitaria”. Un alquiler de aproximadamente 500 euros El acuerdo todavía debe ser ratificado por Mari Carmen Abascal, conocida ya por todos como Maricarmen, aunque Alonso confía en que pueda formalizarse en los próximos días. Y durante su conversación con 'Horizonte' ha terminado desvelando uno de los detalles que estaban todavía en el aire: la cantidad que tendrá que pagar la anciana para regresar a la vivienda. “Es un 30% de su renta neta”, ha comenzado explicando el propietario de Urbagestión. Según sus cálculos, entre la renta y los gastos de comunidad, ha desvelado que la cantidad quedaría en unas condiciones similares a las que tenía anteriormente.

Iker Jiménez ha querido saber más y le ha pedido concretar la cifra: “¿Aproximadamente, Ricardo, por saberlo?”. Carmen Porter ha recordado entonces que Mari Carmen pagaba alrededor de 500 euros antes del desahucio y el empresario lo ha confirmado: “Sí, unos 500 o una cosa parecida”. De esta forma, y siempre pendiente de la ratificación definitiva y de la firma del contrato, Maricarmen podría regresar a la casa de la que fue desahuciada la pasada semana y en la que llevaba viviendo más de 70 años. “Hoy hemos necesitado protección” Pero el acuerdo no ha sido el único asunto que Ricardo Alonso ha abordado. El empresario también ha relatado la situación que, según asegura, han vivido él y los trabajadores de Urbagestión desde que el caso saltó a los medios. Alonso ha recalcado que Urbagestión es una “micropyme” formada por ocho trabajadores y dos socios, no un fondo buitre, y ha denunciado haber sufrido fuertes presiones durante los últimos días. “Nos han buscado, perseguido, han alcanzado a nuestros clientes, han colapsado nuestros sistemas y han tratado de tumbarnos”, ha asegurado.