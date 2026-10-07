El magistrado Jesús Villegas ha intervenido en ‘ Horizonte ’ para explicar la estrategia del Gobierno de llevar ante la Diputación Permanente los dos decretos de vivienda que previamente habían sido rechazados por el Pleno del Congreso. A su juicio, esta maniobra ignora el principio democrático fundamental y lo considera un “fraude de ley” .

El juez, miembro de Plataforma Cívica para la Independencia Judicial (PCIJ) ha desglosado el motivo para ahondar en lo que está pasando y que describe de “una situación sin precedentes”. Después de que este escribiera un post en 'X' indicando que se está “pervirtiendo” la institución y que esto es “inconstitucional”, el magistrado ha dado sus razones ante Iker Jiménez y Carmen Porter.

“Lo que no ha ocurrido nunca, hasta donde yo sé y el grupo de juristas que he consultado, es que se haya utilizado la Diputación Permanente como una segunda oportunidad cuando había sido rechazado ante el Pleno. Eso es lo grave, la bofetada a la voluntad de los representantes del pueblo español”, ha resaltado para recordar cuál es la función que tiene esta institución y que se ha obviado intencionadamente.

La finalidad de la Diputación Permanente

Durante su intervención, el juez Villegas ha detallado cuál es la finalidad de la Diputación Permanente y por qué se está incurriendo en un “fraude de ley” ante la aprobación de los ‘decretos Maricarmen’.

“Se utiliza para cubrir el hueco que deja el poder legislativo cuando se disuelven las cámaras. Es como si dijéramos una especie de parlamento de guardia, para que no haya un vacío de poder en nuestro país. Ahora bien, no se la está utilizando para esa finalidad, se la está utilizando para conseguir una segunda oportunidad frente a una disposición que han rechazado los representantes del pueblo”, ha sentenciado.