Al grito de 'Yo soy español' y con una enorme ovación: el recibimiento a los Regulares de Ceuta durante el desfile de las fuerzas armadas

El paso de los Regulares de Ceuta era sin duda uno de los momentos más esperados de este desfile de las fuerzas armadas con motivo del día de la Hispanidad. Su característico paso lento de 90 pasos por minuto , que contrasta con el ritmo acelerado del resto de las unidades, r ompió el tempo de la marcha y capturó de inmediato la atención del público congregado en el paseo de la Castellana.

El momento en el que este grupo militar hacía su entrada por el Paseo del Prado, retransmitido en directo por 'El tiempo justo', se convertía al instante en uno de los momentos más celebrados por los asistentes. La marcha de los Regulares de Ceuta provocaba una reacción unánime de admiración tanto en el público de Madrid como en la tribuna de autoridades.

Las mismas personas que instantes antes habían abucheado al presidente del Gobierno, en esta ocasión ovacionaban con entusiasmo el paso de los sulhams y los tarbús rojos tradicionales que vestían los soldados.

Las autoridades políticas y militares, encabezadas por la Familia Real, observaban también con máxima atención el solemne avance de una de las unidades más laureadas del Ejército de Tierra español, consolidando este momento como uno de los recuerdos más memorables e impactantes de esta jornada conmemorativa.

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