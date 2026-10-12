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EL TIEMPO JUSTO12 octubre 2026

La Reina Letizia hace un guiño a la monarquía española con la elección de su look para el 12-O: "No lo ha hecho antes"

Para la celebración del 12 de octubre, doña Letizia ha rescatado una emblemática joya enviando así un indiscutible mensaje de apoyo a la Corona en medio de un clima político de alta tensión
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Durante la celebración del desfile de las fuerzas armadas, la Reina Letizia aparecía con un sencillo vestido rosa empolvado que ya había lucido anteriormente, pero no fue esta prenda la que captó la atención de los analistas.

Según ha explicado Sandra Aladro en 'El tiempo justo', la Reina ha protagonizado un inédito guiño a la monarquía española al lucir en su diseño el histórico broche de perlas y diamantes de la reina Victoria Eugenia, perteneciente al lote conocido como "joyas de pasar".

Tras haber modificado la pieza en ocasiones anteriores para prescindir del colgante, Doña Letizia ha recuperado esta significativa alhaja para la festividad del 12 de octubre, un guiño clarísimo a Casa Real en un momento de máxima tensión política.

La intención de Doña Letizia según los expertos

La expectación en torno al estilismo de la reina Letizia en cualquier acto público es siempre alta, pero es especialmente significativa en el día de la fiesta nacional. Al lucir esta joya con tanta carga institucional, la monarca demuestra que a través del vestuario se puede lanzar un claro mensaje de comunicación no verbal, como rendir tributo a las tradiciones de la monarquía española.

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