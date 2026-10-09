Inés García, novia de Lamine Yamal, deja de seguir a VOX tras recibir mensajes de acoso en redes

Inés García, novia del futbolista Lamine Yamal , ha optado por hacer un movimiento radical relacionado con VOX tras convertirse en blanco de las críticas en redes sociales. La influencer ha tomado la drástica decisión de dejar de seguir a la formación política que seguía en redes y que le han provocado recientemente una oleada de ataques, tal como ha recogido el programa ‘ Vamos a ver’ .

El descubrir que Inés García compartía informaciones afines y que seguía en redes a VOX, le ha servido para situarse en el centro de la controversia. Tanto es así que, en las últimas horas, la joven, graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, ha dejado de seguir al partido político. Una polémica con un curioso antecedente, tal como ha recordado ‘Vamos a ver’ con el altercado que su suegro, el padre de Lamine, tuvo hace años con unos representantes del partido.

A la influencer le han sacado a la luz sus contenidos en los que dejaba claras sus simpatías políticas. Likes, stories, compartiendo publicaciones de VOX y retuits que escribió antes de empezar su relación con el futbolista. Sin embargo, en las últimas horas, Inés García ha hecho un movimiento en sus redes, con el que ha dado a entender que no quiere exponerse tanto.

Acoso en redes por motivos ideológicos

Tal y como han recogido, esta no es la primera vez que Inés García se enfrenta a las críticas de las redes. Tras el triunfo de la Selección de España en el Mundial, la influencer hacía público el acoso que estaba recibiendo con descalificativos machistas y tachándola de oportunista por su relación con el futbolista.

En su momento, emitió un comunicado pidiendo empatía y recordando que “detrás de una cuenta hay alguien que llora”para apelar a la sensibilidad de la audiencia. Pero de poco le sirvió porque el conflicto fue a más.