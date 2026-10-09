El polémico viaje a Roma de Belén Esteban y Chayo Mohedano: las imágenes que llevan 20 años guardadas

El famoso viaje que Chayo Mohedano y Belén Esteban hicieron a Roma en el año 2006 duró apenas tres días, pero se convirtió en el detonante que dinamitó para siempre la estrecha amistad que por entonces existía entre Belén Esteban y Chayo Mohedano, y por consiguiente con Rosa Benito.

Pese a que durante mucho tiempo no se habló de este asunto en los platós de televisión, la reciente entrevista de Belén Esteban en '¡De viernes!' sacaba a la luz los motivos que llevaron a la princesa del pueblo y a Rosa Benito a romper para siempre su amistad.

Según el entorno de la propia Chayo Mohedano, el problema entre las dos amiga comenzó cuando en Roma a Chayo se le estropeó la tarjeta de crédito, lo que obligó a Belén Esteban a costear todos sus gastos.

Al parecer, lo que molestó a la de Paracuellos no fue tener que prestar dinero a la hija de su gran amiga Rosa, si no que la deuda terminó haciéndose pública en televisión. Finalmente fue Rosa Benito quien tuvo que hacerse cargo del pago para saldar la cuenta, no sin los consiguientes reproches por parte de Belén Esteban.

Este viaje no solo destruyó la relación entre ellas, sino que sembró la semilla de un conflicto mucho más profundo y duradero entre Belén Esteban y Rosa Benito que sigue generando duros reproches cruzados en los platós de televisión.

Imágenes inéditas del viaje ven la luz