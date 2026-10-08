¡De Viernes! 08 octubre 2026

Los momentos más complicados de la vida de Beatriz Trapote: su difícil camino hacia la maternidad, el diagnóstico de su hijo y la enfermedad de su padre

Beatriz Trapote se quedó con cuentas pendientes y tras la entrevista de Belén Esteban es ella ahora la que se sienta en el plató de ‘¡De Viernes!’. La mujer de Víctor Janeiro está en el foco mediático, pero más allá de este enfrentamiento con ‘La Patrona’ o la defensa de su marido en ‘Supervivientes All Stars’, la periodista ha tenido que afrontar diferentes situaciones y difíciles etapas que han marcado su vida.

Su camino para construir la familia de la que ahora presume públicamente ha tenido muchas dificultades. Ella misma lo ha descrito con palabras como “batallas que nadie ve, que se libran en silencio, pero que cuando llegan las noches sin dormir, dejan un nudo en la garganta o esa sensación de que todo pesa demasiado”. A través de una reciente publicación en su perfil oficial de Instagram, Beatriz Trapote ha dejado constancia de que ella se ha sentido así, que ha necesitado reconstruirse y levantarse después de caer. Y uno de esos momentos que la hicieron tambalearse fue cuando quiso tener hijos y el difícil camino que tuvo que hacer para lograr convertirse en madre. Su complicado camino para ser madre La familia que ha formado junto a Víctor Janeiro lo es todo para ella. Sus niños, Víctor, Oliver y Brenda son el mejor premio para un camino difícil que la periodista quiso dar a conocer en público. “Soy mamá FIV y hoy quiero recordar con vosotros el camino que tuve que recorrer para cumplir mi sueño de la maternidad”. Para lograr ese premio, tal como ella califica a sus hijos, Beatriz Trapote hizo frente a un proceso muy duro en el que pasó por 5 estimulaciones y 9 fecundaciones in vitro. Una realidad que ella visibiliza en sus redes con total naturalidad para intentar que deje de ser un tabú.

Beatriz Trapote y su reacción al diagnóstico de su hijo Recibir el diagnóstico de que uno de sus hijos era autista fue un momento muy duro también para la periodista. Lo que comenzó como una alerta en 2020 por parte del colegio de que su hijo tenía algunos problemas para relacionarse terminó dos años después con un diagnóstico definitivo. Si en un principio tanto ella como Víctor Janeiro achacaban estos problemas sociales a una de las consecuencias de la pandemia, el saber cuál era el origen de su realidad hizo que se les viniera el mundo encima. “Pasas por un duelo porque se rompen las expectativas que tenías de tu maternidad idílica”, explicó. Sin embargo, ambos lograron reconducir este obstáculo para ahora visibilizar el autismo y enseñar a otros padres que se puede aprender mucho y no ser solo un gran peso este diagnóstico.

El calvario de la enfermedad de su padre El pasado verano, Beatriz Trapote se rompía al hablar de la enfermedad de su padre, Eugenio Hernández. Tras meses de llevar su dolor en la estricta intimidad, la mujer de Víctor Janeiro se abría en sus redes y entre lágrimas compartía en su perfil oficial de Instagram la enfermedad de su progenitor: cáncer de pulmón que era “inoperable”. “Para que veáis que la vida de los famosos y la vida de la gente que están en redes no es tan bonita”, declaraba la colaboradora acerca de la dolorosa situación que estaba atravesando. A partir de ahí, la periodista utilizaba sus redes como forma de desahogo y de actualizar el estado de su padre. Y, tras meses de incertidumbre, angustia y una operación para extirparle el tumor, la mujer de Víctor Janeiro daba la mejor noticia. Tocaba celebrar. “Mi padre ha vuelto a nacer”, declaraba tras la noticia recibida por los médicos y el comienzo de esta nueva oportunidad que les ha dado la vida.