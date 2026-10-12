Ceuta se prepara para la visita de los reyes: así reaccionan los ceutís a la "limpieza in extremis" de sus playas y calles

El programa de Ana Rosa 12 octubre 2026

La inminente visita de sus majestades a la ciudad autónoma ha propiciado que se aceleren las tareas de desalojo y limpieza en Ceuta

El próximo martes 13 de octubre tendrá un lugar un hito histórico con la visita de los reyes de España a la ciudad de Ceuta, el primer viaje de Felipe VI a la ciudad autónoma desde su proclamación en 2014. Con motivo de la llegada de sus majestades a la ciudad española, Ceuta se ha llenado de banderas españolas.

Felipe VI es el primer jefe de Estado español en democracia que pasará la noche en tierra ceutí, un gesto con el que la Corona busca respaldar de forma explícita a la sociedad local. Y es que Este desplazamiento se produce en un escenario de alta sensibilidad geopolítica y social dos meses y medio después de la grave crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, cuando la ciudad registró una entrada masiva de personas desde la frontera con Marruecos. La vicepresidenta de Ceuta valora la visita

La vicepresidenta de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha valorado de forma muy positiva la inminente llegada de los monarcas a la ciudad autónoma. En sus declaraciones más recientes en el programa 'El programa de Ana Rosa', Chandiramani ha afirmado de forma rotunda que no consideran que la visita llegue tarde: "Ellos siempre serán bien recibidos en Ceuta". Chandiramani ha recordado además que "los monarcas no siempre hablan, pero sí tienen gestos", puesto que ve un enorme simbolismo en el hecho de que la visita tenga lugar justo el día después del Día de la Hispanidad. Limpieza in extremis de las playas y asentamientos