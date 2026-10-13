Horizonte 13 octubre 2026

Iker Jiménez y sus colaboradores comentan las protestas contra el presidente del Gobierno y debaten sobre los límites entre expresar el descontento e insultar.

Los abucheos e insultos contra Pedro Sánchez durante el desfile del 12 de octubre han centrado uno de los debates de 'Horizonte'. El programa ha mostrado las imágenes de la llegada del presidente del Gobierno al acto presidido por los Reyes y ha comentado tanto su reacción como las protestas del público. Una conversación en la que los colaboradores han abordado dos cuestiones: cómo se soporta una situación así y dónde están los límites de las manifestaciones de rechazo. "No tiene que ser fácil", ha señalado Iker Jiménez al observar las imágenes. El presentador se ha dirigido al doctor Cabrera para preguntarle cómo se afronta esa presión, mientras en el plató se comentaba que los gritos se escuchaban a pesar de la distancia a la que se encontraba el público. El doctor Cabrera destaca la "capacidad de aguante" de Sánchez El doctor Cabrera ha recurrido a una expresión que ha marcado su intervención: "Se esconde en las enaguas del Rey". Según su interpretación, alrededor del presidente se forma "una burbuja que está súper estudiada", con un cordón que mantiene alejada a la gente.

Esa separación, sin embargo, no impedía escuchar las protestas. "La gente estaba muy lejos. Y estando tan lejos, se oye un coro que parece el Teatro Real", ha comentado el colaborador, que ha insistido en la dificultad de soportar un recibimiento semejante. Preguntado por Jiménez sobre cómo se lleva esa situación, Cabrera ha respondido: "Pues con una sonrisa". También ha comparado la manera de caminar del presidente con la de un torero que sale a la plaza: "Le falta la capa". "Tiene una capacidad de aguante de todo bestial", ha añadido. El doctor ha hablado de una "fortaleza interior", aunque ha precisado que no se refería a una fortaleza moral. Por su parte, Iker ha subrayado la impresión que le producían las imágenes: "Me impresiona en televisión. Imagínate, en vivo". Ketty Garat defiende el derecho a expresar el descontento Ketty Garat ha centrado su intervención en la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten su rechazo. "La gente se ha expresado. Y la gente se expresa y la gente tiene derecho a expresarse", ha defendido. "Mal o bien. Quiero decir, con mala educación o sin ella. La gente tiene derecho", ha continuado la periodista. Durante el intercambio se han mencionado también agresiones sufridas por otros políticos, algo que Garat ha diferenciado de lo sucedido en el desfile. "Expresarse no es un delito. Puede ser mala educación, pero no es un delito", ha sostenido como parte de su argumentación. La colaboradora ha contado que había asistido al desfile con su familia y que entendía "perfectamente el cabreo de la gente". Aunque ha asegurado que ella no acostumbra a insultar ni a gritar por la calle, ha pedido que se rebaje el tono con el que se interpretan estas protestas. Además, ha vinculado ese malestar a sus críticas a Sánchez y a lo que ha calificado como intentos de "pucherazo". El general Dávila destaca la asistencia y los reproches El general Dávila ha destacado la cantidad de público que había acudido al desfile. "Yo no he visto tanta gente jamás, y tanta gente joven", ha afirmado, describiendo la asistencia como "un auténtico espectáculo".

El doctor Cabrera habla de los abucheos al Presidente del Gobierno durante el desfile del 12 de Octubre.