Exclusiva | Santiago Abascal, líder de VOX: "Hay que hacer que el día 29 de noviembre Sánchez no tenga ninguna opción"

El Programa de Ana Rosa 13 octubre 2026

El líder de VOX ha defendido en 'El Programa de Ana Rosa' reforzar el control fronterizo y ha anunciado que derogaría las medidas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez

Santiago Abascal ha concedido una entrevista en exclusiva a 'El Programa de Ana Rosa' tras su visita a Ceuta durante el Día de la Hispanidad, donde ha coincidido con Jordan Bardella, líder de la Agrupación Nacional francesa, entre otros.

El presidente de Vox ha explicado que ha preferido acudir a la ciudad autónoma en lugar de asistir al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. Abascal ha justificado su decisión por la situación que, según él, atraviesa la frontera: "Me cuesta mucho soportar un desfile en el día Nacional, teniendo en cuenta la situación que están padeciendo 80.000 españoles en Ceuta". Durante la entrevista, realizada en el ferry de regreso a Algeciras, el dirigente ha abordado cuestiones como la inmigración, la vivienda, las pensiones y la situación política nacional. Sobre una posible entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Abascal ha asegurado que, si llegara al Gobierno, impediría que se produjera. El líder de Vox ha defendido el refuerzo de la seguridad fronteriza y la construcción de nuevas infraestructuras para controlar los accesos. Abascal ha expresado su postura con contundencia: "La frontera estaría militarizada, defendida perfectamente, construiríamos infraestructuras mejores, muros y espigones más grandes en el mar".