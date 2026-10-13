Exclusiva | Santiago Abascal, líder de VOX: "Hay que hacer que el día 29 de noviembre Sánchez no tenga ninguna opción"

Santiago Abascal ha concedido una entrevista en exclusiva a 'El Programa de Ana Rosa' tras su visita a Ceuta durante el Día de la Hispanidad, donde ha coincidido con Jordan Bardella, líder de la Agrupación Nacional francesa, entre otros.
El presidente de Vox ha explicado que ha preferido acudir a la ciudad autónoma en lugar de asistir al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. Abascal ha justificado su decisión por la situación que, según él, atraviesa la frontera: "Me cuesta mucho soportar un desfile en el día Nacional, teniendo en cuenta la situación que están padeciendo 80.000 españoles en Ceuta".
Durante la entrevista, realizada en el ferry de regreso a Algeciras, el dirigente ha abordado cuestiones como la inmigración, la vivienda, las pensiones y la situación política nacional.
Sobre una posible entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Abascal ha asegurado que, si llegara al Gobierno, impediría que se produjera. El líder de Vox ha defendido el refuerzo de la seguridad fronteriza y la construcción de nuevas infraestructuras para controlar los accesos. Abascal ha expresado su postura con contundencia: "La frontera estaría militarizada, defendida perfectamente, construiríamos infraestructuras mejores, muros y espigones más grandes en el mar".
Además, ha considerado que la visita de los Reyes a Ceuta, ha llegado tarde, aunque ha reconocido que "más vale tarde que nunca". El dirigente también ha criticado las políticas de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha defendido que se construyan más inmuebles y se limite la entrada de inmigrantes.
En relación con el caso de Maricarmen, cuyo desahucio ha generado grandes protestas y la acampada de miles de personas en Sol, ha afirmado: "Son muchos miles los españoles que están siendo desahuciados con unas políticas respecto a la vivienda que son criminales".
Por otro lado, Abascal ha confirmado que derogaría las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno, aunque ha advertido de que esa decisión no resolvería por sí sola el problema: "No vale con eso".
Sobre las pensiones, ha prometido garantizar su pago, sin concretar un modelo alternativo, y ha cuestionado la viabilidad del sistema actual. También ha acusado al Gobierno de intentar manipular las elecciones mediante la fabricación de votantes, unas afirmaciones que ha vinculado a las recientes decisiones judiciales sobre la 'ley de Nietos'.
Finalmente, al ser preguntado por los posibles ministros de un futuro Ejecutivo de Vox, Abascal ha evitado dar nombres y ha resumido su objetivo político en una frase: "Hay que hacer que el día 29 de noviembre Sánchez no tenga ninguna opción".